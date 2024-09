A día de hoy, no sorprende a nadie la intensa pelea tanto personal como mediática que están manteniendo la actriz y vedette Bárbara Rey con Ángel Cristo Jr., quien se ha enemistado tanto con su madre como con su hermana, la dj Sofía Cristo. Sin embargo, hoy la batalla campal de ambos bandos ha llegado a un nuevo nivel con la filtración de unas imágenes íntimas de ella junto al rey emérito, Juan Carlos I de Borbón, por parte de la revista holandesa 'Privé' en un momento de coqueteo que fue captado por el hijo de ella cuando todavía era adolescente.

De esta forma, con la venta de estas imágenes por parte de Ángel Cristo, no han tardado en salir distintas reacciones por parte de la prensa del corazón que no han hecho más que avivar la guerra mediática en la que está metida la familia. Sin embargo, y como no puede ser de otra forma, la reacción más importante proviene de la protagonista de las instantáneas: Bárbara Rey. «No voy a hablar nada al respecto, lo consultaré con mi abogada. Me he quedado... no sabía yo que podía llegar hasta este extremo, qué vergüenza», declara la vedette tras ser preguntada sobre la polémica en el programa Espejo Público.

De hecho, Rey ha continuado cargando contra su hijo destacando que «con esto, se demuestra quién es, cómo es y cómo ha sido toda la vida. Hasta aquí». Quien también se ha pronunciado ha sido la colaboradora del programa Gemma López, quien explica que «a estas alturas, poco le importa su relación con el emérito y las fotos y es mayor el dolor porque sea tu hijo quien haga esto. Me parece todo tan surrealista. Quienes hemos vivido la historia cuando no se podía contar, de repente, que se publiquen las fotos y la llames... Cómo han cambiado los tiempos y en qué posición está quedando ya el emérito».