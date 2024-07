Martina Benvenutto es uruguaya de cuna y mallorquina de adopción, pues lleva ya más de 20 años viviendo en la isla, además de empresaria relacionada con el mundo de la moda, periodistas, presentadores, etc., y diseñadora. Estos días ha sido noticia en algunas televisiones, como Tele 5 y Antena 3, a raíz de la separación de la pareja formada por María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. Y todo por ponerse a favor de este, de su lado, ante el aluvión de críticas que ha recibido, sobre todo por las declaraciones que hizo la pasada semana en el programa de televisión. Y se ha puesto de su lado, opinando a favor de él, por considerarle su amigo. Por eso, horas antes de que María José entrara en el programa De Viernes, seguramente a dar réplica a su ya ex pareja, llamamos a Martina y le preguntamos…

-¿Desde cuándo conoces a Álvaro?

-Desde hace bastantes años. Y lo conocí, no en Mallorca, sino en Marbella, en una fiesta a la que acudí con el que por entonces era mi marido, y… Pues que de pronto apareció él con unos amigos. De entrada me pareció un auténtico caballero, amable, empático, gracioso y buena persona, además de guapo y atractivo. Vamos, imposible no fijarse en él.

-¿Llegó a haber algo entre él y tú, no ese día, sino con el tiempo…? Lo digo por su fama de conquistador

-Fuimos buenos amigos. Como no había redes sociales, perdimos el contacto hasta que aparecieron estas y nos volvimos a encontrar, relacionándonos por medio de los WhatsApp, siempre con mucho respeto. Eso sí, como buenos amigos, pues como digo, es un señor.

-¿Y además de eso, de que os relacionasteis vía Internet…?

-Pues nada más. Por aquellos años estaba construyendo mi carrera en Mallorca a base de trabajar mucho, lo cual me tuvo muy ocupada.

-¿Os volvisteis a ver?

-Sí, y fue en Mallorca. El vino por una cuestión que ni me acuerdo. Nos reencontramos y reafirmamos nuestra amistad, gracias a lo cual seguimos en contacto.

-¿Qué opinas de lo que se está hablando estos días, de que si él confesó que mantenía una relación liberal, ya que en este aspecto era liberal, o de que en su vida se cruzó una transexual?

-Me llamaron desde Espejo público para preguntarme sobre la ruptura de María José y Álvaro, y sobre lo que había dicho este, que era liberal en sus relaciones y… Pues que me sorprendió mucho, primero porque nunca dije a nadie que era amigo suyo, y segundo porque es mi amigo, por lo que si hablo de él será para defenderme por cómo es: un caballero y una buena persona. Así que le llamé a él y le dije que me habían llamado de la tele, sin saber quién había dicho que me llamaran, a lo que él me respondió que seguro que alguien habría dado mi nombre para que me llamaran.

-Vamos, que estás completamente de su lado.

-Sí, porque, como ya he dicho, conmigo ha sido un caballero, muy educado y muy correcto. Y también porque siempre me ha dicho la verdad.

-Se está hablando de que tiene aventuras con trans. Al menos una ha salido hablando de ese tema. Incluso ha dicho que las ha tenido con ella…

-Ni tengo idea de eso, ni tampoco quiero opinar. Repito: soy su amiga, y como tal, le defiendo y le defenderé. Bueno, sí, diré una cosa. El a mi, en una ocasión, me confesó que era un tipo liberal sin entrar en más detalles.

-¿Cómo crees que terminará esta historia?

-No tengo ni idea. Pero una vez abierto el melón, seguro que algunos querrán sacar tajada. ¡Y es que pasa siempre lo mismo! Vamos, que pasen estas cosas, o que a raíz de algo salga luego opinando la gente, no es nuevo. Con las televisiones de por medio, siempre han funcionado las cosas así. Yo, desde luego, me excluyo, entre otras cosas porque si hablo lo hago desde la verdad y el respeto. Y desde luego, sin faltar al derecho a la intimidad de la otra persona. Por eso, que a mi no me busquen… Que si lo hacen, defenderé siempre a Álvaro.

-Vale, pues entonces, háblanos de ti. ¿Qué haces ahora?

-Ahora estoy pensando en si pasar una temporada en Madrid y otra en Palma. Lo digo porque tanto mi trabajo como modelo, como por las marcas que represento, viajo a menudo a Madrid. Por otra parte, estoy preparando mi nueva colección, que presentaré en Punta del Este, Uruguay. Es una colección de vestidos con mucho lino, seda, cuellos halter, que son esos que dejan la espalda al descubierto, y mucha piel. Vestidos ideales para la mujer sexi y empoderada. Sí, vestido para la mujer que quiera sentirse libre.

-¿Te has sumado a la fiesta del Día del Orgullo?

-Sí, desde Madrid. Estuve en el desfile, en la carroza de Air Europa, con gente famosa y muy interesante. Y es que no queda más remedio que seguir reivindicando el amor y la libertad. No queda más remedio que dar visibilidad, sobre todo para ayudar a personas que aun padecen persecución por el sexo.