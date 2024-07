Escassi niega haber sido infiel a María José: «Ella sabe de qué va la película»

Continúa y se intensifica la polémica ruptura entre la modelo y Miss España 1996, María José Suárez, y el jinete Álvaro Muñoz Escassi. Este miércoles Escassi entraba en directo en un programa de Telecinco a través de una llamada telefónica para desmentir las acusaciones de cuernos que ella ha dejado caer últimamente y ha asegurado que la mujer que le envió un supuesto y misterioso mail a María José que le hizo romper la relación le está extorsionando. Y hasta dice haberlo denunciado a la Justicia. Eso sí, ha recriminado con palabras un tanto secas la versión de la modelo: «Ella sabe de qué va toda la película».

Tras la sorprendente e inesperada ruptura de la pareja, que disfrutaba hasta la fecha de una de sus mejores épocas, María José Suárez trata de recomponerse. Aunque lo tiene difícil. Cada día se suceden nuevas informaciones sobre posibles infidelidades de Escassi...y ella, aunque en un primer momento prefirió mantener un perfil mediático bajo, ya no se calla, aunque, al mismo tiempo, trata de pasar página.

Ante esas informaciones que se desvelaban de un supuesto correo electrónico, y las fotografías que muestran al jinete en actitud muy cariñosa con la actriz Hiba Abouk, Escassi ha aclarado este miércoles: «Lo que ha pasado entre nosotros, María José lo llama infidelidad, son situaciones que han surgido porque hemos estado distanciados mucho tiempo y ella sabe perfectamente de qué va la película». Ha argumentado que en los últimos meses, la idílica relación que se veía desde el exterior no era tal, sino que estaban ambos subidos en una montaña rusa de idas y venidas, entre las que cada uno, asegura, hacía su vida por separado: Escassi ha contado que los últimos meses han estado llenos de giros en su historia de amor con la ex Miss España, especialmente a raíz de su mudanza definitiva a Madrid hace aproximadamente ocho meses. «De un tiempo para acá, estamos mucho tiempo separados, volviendo a estar, volviendo a separarnos... En esas idas y venidas hemos hecho nuestra vida por nuestro lado, luego hemos podido estar de vuelta, luego hemos podido querer vernos...».

En su intervención, también ha tenido buenos deseos para María José: «Si ella está dolida la puedo entender perfectamente, no es fácil cuando quieres a alguien enterarte de que ha tenido una relación con otra persona o que hay alguien en medio o lo que sea. Son cosas que pasan cuando uno está medio separado, medio volviendo... Es difícil de gestionar, complicado y doloroso. Ojalá pase pronto, lo superemos y acabe este sufrimiento. No se merece estar sufriendo». «Hemos sido muy felices, adoro a su familia, adoro a Elías y me he preocupado por ella todo lo posible y más», ha asegurado con rotundidad.

¿Y lo de Hiba Abouk? Escassi ha respondido que: «Es una mujer maravillosa que conozco a través del mundo de MasterChef y nos hemos divertido en la fiesta, hemos bailado, hemos compartido con amigos... No tenemos más que una amistad, nada más. No nos estamos conociendo como amigos, hemos coincidido como amigos. Me cae muy bien y es una persona estupenda».

La historia de amor de María José y Álvaro

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi se conocieron en 1996 cuando ella fue coronada Miss España. Ya por aquel entonces se rumoreaba que pudieran mantener una relación, pero no fue hasta 2021 cuando oficialmente se convirtieron en pareja sentimental. Ellos mismos reconocieron que tras tantas décadas de amistad, era inevitable que acabaran saltando las chispas, pues había mucha química y tensión entre ellos. Sin embargo, parece que eso no ha sido suficiente y por motivos que de momento se desconocen, la entrañable pareja ahora encara caminos por separado.