La V edición de Cercam un bon pa moreno (buscamos un buen pan moreno), el concurso que organiza Pa Pa Pa junto al Ajuntament de Campos en colaboración con la Associació de Forners i Pastissers de Balears, actividad programada en la Fira de ses Vaques de Campos, premió ayer a mediodía como mejor pan moreno de Mallorca el elaborado por Pablo Silva, panadero del Forn Formentor de Pollença, que regenta junto a su socio y panadero, Miquel Vidal. Francisca Porquer fue la encargada de darle el premio, recibiendo además el de 500 kilos de harina de la emblemática empresa mallorquina, Harinas de Mallorca.

El concurso, que se integra en la Fira de Campos, contó con un jurado compuesto por Antoni Contreras, Salvador Maura, Joan Segura, Magdalena Ballester y Pere Munar. Estos determinaron también como finalistas: Forn de s’Estanyol, Forn Campins de sa Pobla, Forn Can Rafel de Búger y Forn Nou de Binissalem. El recinto dedicado al pan fue visitado por la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, acompañada por la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, junto a otras autoridades.

La presidenta Margalida Prohens y otras autoridades visitaron la carpa donde se eleboaraba el pan.

Muestra y venta

Entre el gran abanico de actividades que figuran en la jornada de feria, uno de sus grandes atractivos está en el pan y en los panaderos locales, buenos profesionales, que realizan este día un gran trabajo elaborando el pan en directo. En una carpa a propósito estuvieron: Jaume Barceló, Nadal Lladó, Juan Ocampo, Pere Aguiló, Juan Vadell y Victoria Mayans, que se sumó a éstos haciendo cocas. Sus respectivos establecimientos tuvieron un gran éxito con la venta de pan y delicias con ditintos panes. El Forn de Can Pere, puso a la venta panes variados, coca de pimientos, y pan con sobrasada. El de Can Vadell, puso a la veneta pan d’espelta. Bocaditos de pan moreno con queso y membrillo y llonguet con pordella, ensalada y mahonesa.

Cristina y Neus Barceló, de Can Bet, vendieron pan moreno, de trigo sarraceno, prims con salchicha y unos robiols, creación de Jaume Barceló. Can Nadal, aportó brioche entorsillat, panet d’oli con sobrasaday pan moreno con berenjena y Can Pomar, panecillos de xeixa y d’oli y berenjena rellena sobre pan de xeixa.