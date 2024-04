El chef y empresario David Maties es el hombre de la semana, no sólo en su localidad natal, Sóller, sino también en toda la Isla. Desde el pasado sábado, no para de recibir las felicitaciones al conocerse que se alzó con el primer premio al Mejor Pa amb Oli, en la tercera edición del certamen culinario organizado por Olives Rosselló, Oli Balle y Son Mesquidassa en la tafona Son Mesquidassa.

Su propuesta elaborada a base de alcachofas confitadas, papada de porc negre y salsa romescu, además de olives trencades y fonoll mari, cautivó al jurado frente a los 14 participantes más, en un concurso culinario que cada año alcanza una mayor popularidad y nivel.

¿Cuál es el secreto de su ‘pa amb oli’?

El secreto te podría decir que está en tener un buen aceite, a ser posible mallorquín, un tomate de ramellet de calidad y, sin duda alguna, pan moreno. Al menos es como yo lo hago. Luego, los ingredientes al gusto de cada uno. El pa amb oli es un plato fácil de hacer, no tiene secreto alguno.

Supongo que ahora todo el mundo le pedirá la receta ganadora...

Bueno, lo teníamos en carta y bajo petición desde hace medio año, pero sí, ahora muchos quieren el pa amb oli de alcachofas. Siempre utilizamos productos de temporada, como ahora esta verdura. El romescu es hecho nuestro y le damos un toque con almendra de Mallorca, aunque también se puede comprar, pero a nosotros nos gusta encargarnos de todas las elaboraciones, que sean caseras.

En su carta, en el restaurante Ca’n Lluís, hace más de veinte ‘pa amb oli’ distintos. ¿Cuáles son los más solicitados?

Además de los clásicos de jamón, queso y otros embutidos, nuestros pa amb oli tienen fama, pero uno que tiene mucho éxito es el de pulpo. Como le comento nos gusta trabajar con productos de temporada, de hecho ahora cuando llegue la llampuga es otra de las opciones que tiene mucho éxito.

¿Esa pasión por la cocina, le viene de familia?

En absoluto. La verdad es que nadie de mi familia se dedicó profesionalmente a la cocina, pero sí que tenían pasión, lo mismo que yo. Estudié en el IES Guillem Colom Casasnovas, de aquí de Sóller. Uno de mis profesores fue el cocinero Antoni Pinya, y al finalizar los estudios estuve trabajando en un local del Port, que ya no existe. Luego estuve en un par de sitios más, pero no soy muy de cambiar de empresas... Así hasta que hace cinco años mi cuñado y yo cogimos este restaurante y la verdad que estamos muy contentos.

A raíz del premio, ¿qué le dice la gente?

Muchos me preguntan que si subiremos los precios. Somos un restaurante de pueblo, en la carretera a la entrada de Sóller, y creo que tenemos precios asequibles. Somos conocidos por nuestra cocina casera, almuerzos variados, menús diarios elaborados con productos de temporada y menús para ciclistas y grupos a unos precios muy asequibles. Pero no. No cambiará nada, todo va a seguir, con los mismos precios y la misma pasión y calidad de siempre.

Entonces, ¿qué precio tiene el Mejor Pa amb Oli?

Pues el mismo que la semana pasada, antes de ganar el premio, 15 euros y son tres rebanadas con toda su guarnición con la que te vas a quedar bien.

Además de ‘pa amb oli’, ¿qué ofrece a sus clientes?

Cuina mallorquina. Por la mañana muchos clientes se paran para el desayuno o por nuestros bocadillos a media mañana. Otro de los platos que gustan mucho es el varit mallorquí. En Ca’n Lluís tenemos menús diarios y platos combinados a la carta, además de una gran variedad de ‘pepitos’. Nos gusta mucho trabajar con gente de Sóller, pero nuestra clientela es de lo más variopinta, tanto residentes, extranjeros como turistas que hacen un alto en su camino.