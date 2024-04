Desde el año 2014 Catalina Aguiló (Palma 1950) preside Mallorca Sense Fam, una entidad con actividad en materia de Servicios Sociales que nace como respuesta a la pobreza que la crisis de 2008 generó, con el objetivo y la voluntad de sensibilizar a la sociedad. «El padre Lorenzo Tous nos indicaba que había mucha gente necesitada, que no tenía para comer... El número fue aumentando y comenzamos a gestionar toda la parte burocrática y ayudar a las parroquias», explica Aguiló, recordando que comenzaron 8 a trabajar y ahora ya son 50..

¿Cuál es el perfil del usuario?

—En la memoria de actividad del año pasado, 2023, se refleja la situación en la que se encuentran muchas de las familias a las que atendemos, afectadas por la precariedad o la falta de trabajo y en gran medida por el elevado aumento del precio de los alquileres y alimentos básicos. Personas que trabajan en empleos con sueldos precarios, que carecen de ayudas, y muchas de ellas inmigrantes. Pero también personas mayores. Son una necesidad silenciosa que pasa desapercibida.

¿Y por nacionalidades?

— Colombia seguida de españoles, Venezuela y Cuba, y hasta 32 nacionalidades diferentes.

Comenzaron 8 voluntarios, ¿de cuántas personas se compone actualmente la entidad?

—Ahora 50 personas fijas, en distintas actividades y departamentos. La mayoría son prejubilados, pero también tenemos a Liberto Rigo, quien a sus 87 años viene casi a diario. Luego tenemos voluntarios que vienen en turnos dependiendo sus compromisos profesionales».

¿Cuántas familias pasan por Mallorca Sense Fam ?

—Al principio fueron 20 familias, a las que entregábamos una bolsa con alimentos básicos como macarrones, leche, botes de tomate... Actualmente pasan 200 familias repartidas en cuatro grupos, por lo que mensualmente son 800 familias y tenemos una lista de espera de 190 familias.

Tras la crisis del 2008, ¿cómo ha ido la situación y cómo ve el futuro?

—El bautismo de fuego fue la pandemia, porque las instituciones cerraron y Mallorca Sense Fam no. Servimos a unas mil familias al mes. Pero aunque somos positivos y queremos ser optimistas, la situación no mejora. Incluso creo que si no se mantiene, irá a peor.

¿Quiénes colaboran ?

—Tanto empresas como particulares. Tenemos supermercados que nos abastecen de excedentes o productos a punto de caducar.

¿Qué acciones preparan próximamente para recaudar fondos?

—Realizamos distintos eventos como el del próximo domingo día 21 de abril en Hard Rock Cafe con un menú especial al mediodía, actuaciones y rifa.