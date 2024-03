Es evidente que a día de hoy el actual Ajuntament de Palma está haciendo más cosas que las que hizo el anterior, como también es evidente que la mayor parte de las cosas que hace son en la zona del centro y no tanto en las barriadas.

También es evidente que algunas cosas que hace, o manda a hacer, son unas chapuzas, algo que no entendemos porque puestos a hacerlo, hazlo bien. Y termínalo bien, no como en muchas cosas que hace ahora. Como se refleja en los siguientes ejemplos.

Tres y seguro que son más

Uno. Cort anuncia a bombo y platillo que han sido borradas las pintadas de los institutos Ramon Llull y Joan Alcover. Una verdad a medias, ya que no han quitado todas, puesto que la fachada del instituto Alcover, que da a la calle Llorenç Cerdà, sigue pintada; y la puerta del Ramon Llull, que también da a la mencionada calle, también tiene grafitis. Por eso decimos que es una chapuza, porque si las borras, bórralas de todas partes.

Dos. Hace unos días, los servicios municipales levantaron un trozo del carril bici que hay en la parte reformada de la calle General Ricardo Ortega, más o menos a la altura de la iglesia de la Trinidad. Se ve que levantaron esa parte del carril bici para arreglar algo del subsuelo. Pues bien, una vez solucionada la emergencia, tapan la zanja y encima le ponen cemento, dejando un gran pegote ¡Y hasta luego Lucas! Puesto que el cemento sigue ahí... Por cierto, los vecinos de la parte aún no reformada de General Ricardo Ortega (reforma que, por cierto, ya ha sido aprobada), piden que entre las reformas que se hagan, pongan una zona ORA y que se retire el cableado aéreo que cruza la calzada.

Por algún motivo tuvieron que levantar parte del carril bici de Ricardo Ortega. Pero en vez de dejarlo como estaba, ahora está como se puede ver aquí.

Y tres. En el Parque Wifi parece que las cosas van cambiando para bien, algo de lo que nos alegramos… Sí, porque hay más limpieza y algo más de vigilancia, y eso se nota. Pero ocurre que, dando una vuelta por el lugar, nos encontramos con que han quitado la tapa del cajetín de una de las farolas donde están los cables conductores de la electricidad que la ilumina, cosa que es un peligro, ya que en los alrededores juegan niños. Pues bien, en vez de colocar otra tapa, han puesto cinta aislante, una chapuza. Pero lo peor es que este ‘arreglo’ no tapa en su totalidad lo que debería cubrir la tapa, motivo por el que sigue existiendo el peligro de que un niño, jugando, meta la mano.

Como han quitado la tapa del cajetín de la electricidad de una de las farolas del parque Wifi, en vez de reponerla, la han tratado de tapar así, con plástico...

Primeros planos

Hoy, viernes, la pintora Núria Bosch inaugurará en la sala de exposiciones del Ajuntament de Calvià Rostres, una espectacular colección de cuadros que se podrán ver hasta el próximo 19 de abril, de lunes a viernes, de 9 a 20 horas. Pedimos a la artista que nos resuma Rostres, algo que hace muy gustosa utilizando 240 palabras.

Núria explica que sus ‘Rostres’ están realizados con un estilo realista impresionista, con pinceladas gruesas y en ciertas zonas con una gran carga matérica.

Los detalles

«Rostres son una serie de retratos de gran formato pintados al óleo sobre lienzo de 120 x 130 centímetros. Los retratos representan personajes, tanto hombres como mujeres, emblemáticos en la comunidad balear, y más en concreto en Mallorca, bien por ser su lugar de nacimiento, o por su implicación con la Isla y su importancia en la unión con nuestra tierra, todos ellos dentro de un contexto cultural, social, gastronómico o deportivo. En esta serie he dado entrada tanto a los más populares como a personas quizás poco conocidas, pero no menos importantes. Las obras están realizadas con un estilo realista impresionista, con pinceladas gruesas y en ciertas zonas con una gran carga matérica, situándose a galope entre lo contemporáneo y lo clásico, dándole un aire moderno y desenfadado con algunos toques de color en contraste estratégicamente posicionado, tratando de dar un equilibrio entre materia y transparencias. Siempre dentro de una experimentación y crecimiento constante, mi obra pretende ser un medio de búsqueda de inquietudes intensas y de emociones que se puedan transmitir a través de la pintura. Son primeros planos en los que trato de plasmar la esencia y la personalidad de cada personaje. O dicho de otra manera, intento captar su alma, para lo cual he tratado de conocer bien los gestos y la personalidad de cada uno de ellos», detalla Bosch.