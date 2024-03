Tribu Fest se consolida como festival familiar

En su segunda edición, TribuFest mantiene su compromiso con el entretenimiento de calidad para toda la familia. Talleres, espectáculos en directo, DJ’s y zona street food y chill out estarán dinamizados por artistas de variado sello creativo, tanto para adultos como pequeños: The Tyets, L.A., Xiula, The Penguins, Lali Begood, Dr. Zhaska y La Banda Misterio y Siamiss DJ’s, así como el Circ Bover y el taller musical de Canciones para Matilde, se citarán en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx el próximo 1 de junio.

Que los más pequeños puedan vivir sus primeras experiencias musicales, así como socializar con otros niños en un ambiente divulgativo, que contribuya a potenciar su creatividad de una forma lúdica y dinámica, es uno de los puntales de esta propuesta que se desplegará en un recinto de 14.000 metros cuadrados con un aforo máximo de 5.000 personas. «Nos quedamos con las risas con las que se marchaba la gente en la primera edición, así que en esta segunda el festival tendrá una línea continuista», señaló Carlota Socias, representante de la organización, en el acto de presentación celebrado este miércoles en Espai Xocolat. Quien destacó entre las novedades la creación de «un espacio para bebés», así como la «ampliación de la oferta musical y zonas de descanso». Todo ello en un ambiente «responsable con el medio ambiente» donde también encontrarán un hueco «las causas sociales». Por su parte, Tià Jordà, portavoz del Circ Bover, confirmó que «aumentaremos nuestra apuesta respecto a la primera edición, será más variada, con artistas de circo mallorquines y espectáculos de magia. Serán piezas breves de veinte minutos». En representación del segmento musical, Luis Alberto Segura, de L.A., confesó que «hace diez años, cuando nos proponían tocar en festivales familiares, no nos interesaba, pero ahora entre todos los miembros del grupo sumamos once hijos y estamos muy contentos e ilusionados por poder participar». La banda de rock mallorquina desplegará en Felanitx un ‘ejercicio’ de «grandes éxitos». El cantante puso el punto y final a la rueda de prensa, guitarra en mano, al vuelo de una de sus grandes luminarias: Ordinary lies (From the city to the ocean side, 2015)