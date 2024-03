Un lustro de vermuts

«La idea era montar una vermutería canalla y divertida, asequible y de calidad, que recordase a una taberna castiza. Empezamos con cinco empleados, ahora trabajan 25 personas. No cerramos en todo el año y la cocina siempre está abierta. Ya buscamos nuevos locales, y hay gente que nos pregunta si somos una franquicia. El objetivo es no parar y seguir creciendo», expresa el periodista deportivo Roberto Mateo, con catorce años de experiencia en RadioMarca y propietario de la vermutería La Dolores, en Ciudad Jardín, que cumple su quinto aniversario.

Cuando echa la vista atrás, Mateo recuerda la pandemia como uno de los momentos más complicados para su negocio. «Solo hacía un año que estábamos abiertos; no fue nada fácil. De hecho, todavía arrastramos deudas», se lamenta el restaurador y periodista, que destaca las croquetas de La Dolores, de jamón, butifarrón, brie o de cocido madrileño; su cachopo, o el bocata de calamares con pan de tinta, «pero siempre añadimos alguna novedad en la carta». El periodismo demanda tiempo y dedicación, por lo que puede ser difícil compaginarlo con la gestión de un negocio, más en el mundo de la hostelería. «Al empezar en el oficio se ganaba poco dinero, y no me bastaba. Con 23 años me embarqué en el primer proyecto de hostelería y, desde entonces, no he parado», explica Mateo.

Son muchos los cantos de sirena que hoy, en especial a través de las redes sociales, animan a los jóvenes, y no tan jóvenes, a emprender su propia empresa, a abandonar y aventurarse. Pero nunca nada es tan sencillo como lo pintan. «Si tuviese que volver a empezar, no sé si me metería en la hostelería: probablemente escogería otro sector. Cuando lo montas y eres joven, piensas que basta con que vengan tus cuatro colegas, pero no es tan fácil. Al crecer te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás y de que debes controlar hasta el último céntimo. Si no, llegan las pérdidas. Un negocio no es un juego. Hay muchas familias que viven de este, y con el pan de la gente no se puede jugar», afirma Mateo, a quien podéis escuchar de lunes a viernes en su programa deportivo Zona10, entre las 12 y 13.30 horas en RadioMarca.