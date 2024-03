Hoy, Día Internacional de la Mujer, en el Teatre Xesc Forteza de Palma se celebrará un gran festival de flamenco en homenaje a Carmen Montero a partir de las 18.00 horas. La conocida mundialmente como La Carmeta fue bailaora, mujer del guitarrista Diego Amaya (hijo del cantaor Rafael Farina), además de creadora en Palma (a la vera del estadio de Son Moix) de la escuela flamenca que lleva su nombre, por la que han pasado numerosos alumnos, algunos de los cuales hoy son excelentes bailaores.

Reconocimiento

Bolivia Centro Social (BO.CE.S) organiza el mencionado festival y ayer hablamos con su presidente, Farouk Pino, para que nos informara del mismo y nos explicase por qué una asociación boliviana, país con cultura propia, organiza un evento en recuerdo de una gran bailaora española. «Lo hacemos porque el pueblo boliviano no solo es un fiero defensor de sus artes folclóricas y un orgulloso embajador de su cultura y tradición si no que, además, es empático con pueblos hermanos, como lo es la ‘madre patria’ España, y a la vez solidarios al reconocer que la etnia gitana con sus ritmos ha convertido el flamenco en un patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad. Luego, además, está ella, La Carmeta, que con su escuela ha logrado que el flamenco siga vivo, aportando nuevos y buenos bailaores. Y, aparte de esto, porque organizando este festival queremos llamar la atención de algo que nos parece muy importante. Y es que el heredero del patrimonio de La Carmeta pretende desprenderse del mismo vendiéndolo, que está en su derecho, pero de este modo hace que esta gran escuela creada por su madre desaparezca, algo que es una lástima por lo mucho que representa en el mundo del flamenco. También con este festival, en el que participan numerosos artistas, incluso inmigrantes bailando flamenco, deseamos transmitir a las autoridades de Palma y de Mallorca, la necesidad de contar con un espacio donde perdure la obra de La Carmeta, haciéndose cada vez más grande. Y es que sin local, que nosotros no podemos costear, es imposible conseguir este objetivo. Y no lograrlo sería una lástima, sobre todo por el camino hecho hasta ahora y por los resultados conseguidos, entre otros, repito, que perdure el flamenco. Por eso, esta tarde, pásense por el Teatre Xesc Forteza y disfruten con el espectáculo que tendrá lugar en él».

Farouk Pino, presidente de Bolivia Centro Social, organizador del festival.

Eligió Mallorca a cara o cruz

Según nos contó Farouk, al festival han sido invitadas en representación del Ajuntament de Palma Francisca Sampol, directora general de Interculturalidad e Igualdad, y Luisa Marqués Rattier, regidora de Mayores, además del Cónsul de Bolivia en Barcelona.

Y en cuanto a por qué precisamente hoy, señala: «Pues, ¿qué mejor día que el Día Internacional de la mujer para honrar a una mujer trabajadora como fue La Carmeta? Ella y su marido se jugaron venir a la Isla lanzando una moneda: si salía cara, Mallorca, y si salía cruz, Valencia. Como cayó de cara decidieron vivir en la Isla hasta el final de sus días».

Nuestra paisana Alicia Comas, actriz y modelo, nacida en Calvià y residente en México, donde trabaja para Televisa, se ha podido tomar un descanso. Ha elegido para ello Bangkok, la isla de Phuket y las Phi Phi, azotadas en la Navidad del 2004 por el tsunami que se cobró ni se sabe el número de víctimas. Naturalmente ahora, cuando ella ha estado ahí, la zona nada tiene que ver con lo que pasó. Incluso la famosa playa Maya Bay, situada en Koh Phi Phi, una de las islas en la que Leonardo DiCaprio rodó La playa, y donde Alicia también ha estado, ha vuelto a ser lo que fue tras aquel maremoto que se saldó con muchas vidas.

La modelo dándose un baño en May Bay, donde se rodó ‘La playa’.

También hemos visto a la modelo con los elefantes y en otras playas, como la de Pa Tong.

La mallorquina, durante sus vacaciones en las islas Phi Phi.

Alicia, antes de tomarse esta semana de vacaciones en tan paradisíaco lugar, estuvo en Nueva York participando en su sexta Fashion Week, algo que le ha hecho muy feliz, y es que haber participado tantas veces en tan prestigiosa pasarela es algo que no pueden decir todas las modelos. En esta ocasión ha desfilado luciendo prendas de Ágata Ruiz de la Prada, con la que repite, y Mumichino, con quién se estrena.

En la Fashion Week de Nueva York, con un diseño de Mimichino.

Aparte, en su faceta como actriz, estos días se ha estrenado La mujer dormida, serie en la que participa, y queda a la espera de que se emita la segunda parte de Mujeres asesinas, en la que también tiene un papel importante.

Junto al hijo de Ágata Ruiz de la Prada, antes de comenzar el desfile.

Por lo que se refiere a proyectos futuros, «estoy en negociaciones en cuanto a un trabajo para la televisión, y en lo que respecta a moda, estoy haciendo fotografías para diferentes catálogos». Y es que entre pasarelas y fotos para moda y telenovelas, Alicia no para. Pues que dure.