Las Spice Girls están de celebración y es que se cumplen 30 años desde la formación del famoso grupo de pop femenino. Fue en 1994 cuando la vida de Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Victoria Beckham, Melanie Brown y Emma Bunton cambió para siempre. El dúo de mánagers Chris y Bob Herbert decidió crear un conjunto femenino y las cinco británicas, tras un intenso cásting, fueron las escogidas para esta aventura.

En 1996 llegó Wannabe, el tema que las catapultó a la fama y que a día de hoy aún suena en las radios. Pero no todo fue un camino de rosas, ya que en 1998 Geri decidió abandonar el grupo por «diferencias» con sus compañeras y lanzó su carrera en solitario. Aunque el resto de integrantes continuaron apostando por la banda, en 1999 se dieron un descanso y la ruptura definitiva llegó en 2001. Durante este tiempo las artistas han tenido sus altibajos e incluso han regresado a los escenarios, sorprendiendo en 2007 con una gira con 47 conciertos. En lo últimos años se han vuelto a reunir en diversas ocasiones, aunque la que fuera conocida como Posh Spice ha decidido mantenerse al margen por sus compromisos profesionales, y es que en la actualidad está centrada en su faceta de diseñadora.

Las cinco integrantes del grupo en una imagen de 1997.

Paso por Mallorca

La primera de las Spice Girls en pisar Mallorca fue Geri Halliwell, que estuvo trabajando en Calvià antes de saltar al foco mediático. A principios de los noventa fue relaciones públicas y gogó en la discoteca BCM y en 1999, ya como ex Ginger Space, regresó para la emisión del programa alemán Wetten Dass en la Plaza de Toros de Palma.

Geri en la Plaza de Toros de Palma.

Tan solo un año después, en el 2000, Victoria aterrizó en Son Sant Joan para ejercer de imagen de, precisamente, la discoteca BCM. En aquel momento la artista ya estaba casada con David Beckham y su hijo Brooklyn tenía un año. «Es la primera vez que vengo a Mallorca y me parece genial, es una isla muy bonita. Por el momento David está muy contento en el Manchester United, pero en un futuro me encantaría vivir aquí», aseguró en la rueda de prensa. Un amor que queda en el recuerdo, ya que no ha trascendido a los medios que haya regresado a la Isla en algún momento.