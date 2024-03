Ariel Felipe Echevarría Oviedo, soltero, ecuatoriano afincado en Palma, es presidente de la Asociación Cultural de Ecuador, e hijo de Isabel Oviedo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Extranjeros, FAE. Es, además, psicólogo, pintor y músico. Toca la batería, guitarra, bajo, saxo, piano y manejo la consola de DJ. Acude a la entrevista portando un saxo electrónico, de color gris oscuro, que poco o nada se asemeja al saxo tradicional, que deposita sobre la mesa. Una vez acomodados ambos, uno frente al otro, comenzamos.

-¿Ejerce la Psicología?

-No. Y por dos razones, porque al título que conseguí en Ecuador no me lo homologan acá, y dos, porque muchos de los casos que me contaban mis clientes me afectaban a mi.

-¡Jo! Pues menudo problema…

-Sí, lo es. Una vez que consiga que mi titulo de Psicólogo, carrera que estudie en Quito, me sirva en España veré como lo hago. Porque algo tendré que hacer, desde luego.

-Tenemos entendido que además de músico compone y canta…

-Sí, toco instrumentos, canto y compongo. Mi nombre, como cantante es Kirtas World. Kirtas es el nombre de un demonio que aparece en la obra de la escritora española Laura Gallegos, Memorias Hidum. Y como me gustó, cogí ese nombre de demonio de un libro español como mi nombre artístico….

-¿No hay demonios en Ecuador?

-Sí, lo hay. Esta, por ejemplo, el demonio Huma, o demonio que a través de la danza y el baile trata de ordenar el mundo. Pero me quedo con el de Kirtas

-Vale. Nos han contado que acaba de colgar en las distintas plataformas una canción en la que tiene puestas sus esperanzas de que suene a lo largo del verano. Una canción dedicada a Mallorca…

- Así es. Mallorca la prende, se titula. Salió el jueves, y no fue por casualidad, sino que la colgué ese día por ser víspera del Día de Baleares…. ¿Y qué mejor día que ese -me dije- para hacerle un homenaje a Mallorca, la tierra que acogió a mi familia y a muchos compatriotas míos y ciudadanos hispanos? Además de la letra, compuse la música y la letra. Como la música lleva varios instrumentos, fui componiendo cada una de sus partes por separado para luego montarlas y acoplarlas a la vez. Me llevó mucho tiempo, ¿sabe?, pues es un poco complicado hacer entrar la música que corresponde en el momento adecuado. Pero al final, tras muchos días de trabajo, lo conseguí. Y por lo que veo y me cuenta, ha quedado bien.

-Resúmanos Mallorca la prende…

-Es una canción en la que digo que vivir en Mallorca es una felicidad cualquier día del año, con el sol brillando sobre el mar. Si Youg Miko y B2MAR dicen en su canción que está bien en Mallorca cuando hacen sky acuático, yo digo que estoy en la isla bien siempre, cada día, esté en la playa, en la montaña, en la ciudad, solo o con gente. Por eso creo que el mallorquín, o quien viva aquí, se identificará mucho con Mallorca prende, que tiene, además, una música muy pegadiza.

-¿Qué opina usted lo que se habla de unos años a esta parte: de la masificación turística, de que en Mallorca, en según que meses del verano, como somos tanto, apenas se puede dar un paso, sobre todo en el centro de Palma y en las playas… ¿Está de acuerdo que es así?

-¡Hombre…! En parte, sí, sobre todo en verano. ¿Solución…? Mire, como aquí todos vivimos del turismo, lo suyo sería, en vez de reducir el número de entradas, ampliaría la temporada, cosa que se puede hacer perfectamente, ya que el sol y las buenas temperaturas van más allá de cuando se cierra esta, y están ahí bastante antes de que comience un nuevo periodo. Eso y…

-¿Y qué más?

-Pues si alargamos la temporada, habría que organizar, crear, montar o traer más espectáculos. Introducir en las zonas británicas y germanas de la isla músicos de otras nacionalidades que viven en la isla, ya que estoy convencido de que unos y otros los aceptarían…. ¡Que se yo! Introduciría también teatro en inglés y alemán un par de días al mes, no solo por la cantidad de ingleses y alemanes que viven en la isla, sino porque podrían ser gancho para turistas de ambas nacionalidades, siempre y cuando los operadores los anunciaran en sus programas

-Pasemos a otro punto: el problema recientemente vivido en su país…

-Sí, ha sido duro, sobre todo durante unas semanas. Por fortuna el presidente está arreglando las cosas.

-¿Pero qué pasó?

-El problema llegó desde fuera, de la mano de los narcos. Estos entran en un país con un producto, la droga, que para ellos es barato, en el que lo venden caro, abriendo así un nuevo mercado. Y como son varios los que lo intentan, tiene entre ellos problemas que pagan los ciudadanos de ese país, en este caso lo ecuatorianos. Luego, además de la droga, vienen las extorsiones, lo que se denominan vacunas, o lo que es lo mismo: o me pagas tanto cada mes o te destruyo el negocio. O te secuestro un familiar…. Pero, ya digo: el nuevo presidente está arreglando las cosas.

-Una última pregunta. Tenemos entendido que es usted muy amigo de los gatos.

-Así es, sí. De hecho, un gato figura en mi foto de Facebook. De hecho los gatos han influido notablemente en mi arte y en mi forma de ver la vida