Calles en mal estado l Llega el Año Nuevo tibetano l Las Kellys

Hay cosas que no entendemos muy bien, motivo por el que las planteamos por si alguien tiene a bien a arrojarnos la luz que necesitamos para entenderlo. Recientemente se ha asfaltado la calzada de la calle Manacor de Palma, una obra que ha dejado la calle en perfectas condiciones para su cometido.

Lo que no entendemos es que, habiendo asfaltado la calle, uno de los desvíos de la misma a la parada del autobús -piso de piedras- lo hayan dejado como estaba: hecho una pena. Por eso no lo entendemos. Porque, ya puestos a dejar las cosas bien, ¿por qué no las dejan todas y más si, como en este caso, una está al lado de la otra? Porque, ¿qué costaba asfaltar la calzada y cambiar o mejorar el empedrado de la parada del bus, que está al lado? La verdad es que muchos no entendemos que se hagan las cosas así, a medias.

Se podría haber arreglado la calle al completo, y no solo una parte.

Una cosa mala y otra buena

Por cierto, no entendemos tampoco como después de haber denunciado hace unos días en esta página que la señal de carga y descarga de General Ricardo Ortega, esquina con Pere Joan Llobet, está puesta al revés, ayer seguía exactamente igual. ¿Se mantendrá muchos días más así?

La señalización en mal estado sigue igual semanas después.

Y otra cosa más. Hace unos días denunciamos que las puertas del habitáculo que contienen equipos eléctricos en una de las paredes del parque Krekovic estaba abierto de par en par, lo que suponía un peligro pues como uno metiera mano podía hasta electrocutarse. Pues bien, la puerta ya ha sido cerrada y con un candado.

Tibetanos

¿Sabían que el mismo día en que se celebra el Año Nuevo chino, el 10 de febrero, se celebra también la llegada del Año Nuevo tibetano? Sí, no solo nos lo recuerda Lama Drolma Palmo (Mireia Viñes), que regenta El jardín del Dharma (calle Miguel Sanchís Guarner, 9 bajos, de Palma), sino que, además, nos invita a que lo celebremos en un acto que tendrá lugar ese mismo día en el citado templo a partir de las 17.30 horas.

Según nos cuenta, «la celebración del Losar, o Año Nuevo tibetano, tiene lugar el día de luna nueva del primer mes del calendario lunar tibetano, que usualmente cae en los meses de enero o febrero, aunque puede hacerlo también en marzo» recordándonos, además, «que durante los 30 primeros días del año tibetano los efectos de los actos (positivos o negativos) se multiplican por 100.000».

El programa de la celebración del Año Nuevo tibetano es el siguiente: ritual de Mahakala breve con bendición de Tsok; colocación de banderas de oración nuevas en el jardín y ofrecimiento dekatas, y frase tradicional con lanzamiento de harina. En cuanto a qué es el Tsok, también nos lo explica: «Es una ceremonia en la que se realizan ofrendas a los maestros del linaje, los protectores y las enseñanzas; es un encuentro para celebrar y unir, para purificar y reunirse en camaradería y desarrollar la alegría y la sabiduría».

Lama Drolma Palmo recomienda a los asistentes a la celebración que, siempre que puedan, lleven «algo de comida (galletas, fruta, pasteles, frutos secos) para la ofrenda, y/o flores y velas y mucha alegría. Luego se comparte la comida entre los participantes». También anima a acudir con ropa nueva, limpia y brillante.

En el caso de que no se pueda ir a El jardín del Dharma ese día, se puede seguir la celebración vía on line en la web palma.dskbudismo.org. La ID de reunión es 895 6223 6061 y el código de acceso 170022. Pues para quiénes lo celebren, ¡feliz año nuevo tibetano!

Noche de ‘kampei’

Y hablando de Año Nuevo... Este martes, comienzan las celebraciones del Año Nuevo chino, año del dragón de madera, año a priori beneficioso dado que el dragón es uno de los símbolos más importantes del imperio chino y está relacionado con el agua. Y lo que precisamente falta ahora en gran parte del mundo es el agua.

Lo decimos porque esta noche hemos sido invitados a la celebración de la llegada del Nuevo Año en el restaurante La cocina china, en la que se reunirán un grupo de familiares y amigos para degustar una rica cena y, de paso, comentar como ha ido el año que termina y esperar que el que comienza sea bueno. Una cena en la que no faltarán los kampei o brindis deseando lo mejor, ni los colores rojos, símbolos de la buena suerte.

Cristina se adelanta este martes noche a la celebración del Año Nuevo chino.

Por cierto, otra de las costumbres de esta fecha es la del aguinaldo, o dinero que los niños reciben de los abuelos cuando van a visitarles, cosa que hacen, generalmente, en la mañana de ese día. Es una costumbre que viene de siglos, que se repite año tras año, no por el dinero que puedan recibir en sí, sino porque, como decimos, es una tradición.

Los más pequeños suelen recibir dinero como aguinaldo en bonitos sobres.

Por norma general, los abuelos entregan el dinero a sus nietos en un sobre, o en algo más sofisticado en cuanto a diseño, poco más o menos como el que les mostramos en una de las fotografías que ilustra este texto. ¿Que por qué en rojo? Porque es un color aliado con la buena suerte.

La segunda de Beatriz

Este miércoles se presenta en el Café a Tres Bandas (plaza de Barcelona, 20, Palma) Las Kellys, una película producida por Joan Poch Nadal Films y dirigida por Beatriz Barón sobre una historia escrita por Martín G. Ramis.

Beatriz, entre Lara Dibildos y Carmen Morales, en el rodaje de ‘Las Kellys’.

La película gira en torno a los problemas a los que a diario se enfrentan las kellys, o camareras de pisos de los hoteles. Protagonizan la misma dos actrices conocidas en el plano nacional, Lara Dibildos y Carmen Morales, que rodaron en Mallorca, más en concreto en Peguera, este cortometraje. La proyección dará comienzo a las 20,30 horas. Como complemento, se podrá ver también el Alsant, otro de los trabajos de Beatriz Barón. Una producción que tuvo mucho éxito el día que se estrenó en el mismo local, el invierno pasado. ¡Pues nos vemos el miércoles!