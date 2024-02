Noche de góspel solidaria

La Basílica de Sant Francesc acogió ayer un concierto a beneficio de Projecte Home que reunió a 700 personas. La recaudación de esta iniciativa, que se ha celebrado por segundo año consecutivo, irá destinada íntegramente a la actividad de jóvenes de prevención y tratamiento. El presidente ejecutivo de Projecte Home, Jesús Mullor, dedicó unas palabras de bienvenida y agradecimiento a los presentes antes del inicio del concierto.

Dirigida por Rafel Fiol, Palma Gospel Singers deleitó al público con interpretaciones del góspel tradicional, como Joyful, Joyful y At the Table, así como adaptaciones de éxitos conocidos como Let it Be y I’m a Believer. Por su parte, bajo la dirección de José Martínez, La Capella Mallorquina conmovió con su repertorio de espirituales negros, incluyendo piezas como Salvation is Free y Glorious Kingdom.

La guinda del concierto llegó con la interpretación conjunta de las dos corales de Total Praise y Oh happy day. Tras finalizar la actuación el publico cerró la velada con una gran ovación.