Una buena noticia. El libro Presuntos suicidas, del que son autores Ramón Mulet y Caty Pons –que firman con los seudónimos de Dukhas y Acronem–, ha agotado sus primeros 200 ejemplares, por lo que han pedido que les hagan una segunda edición que les llegará en un par de días. Como los dos autores de Presuntos suicidas intentaron quitarse la vida en más de una ocasión, estamos hablando de un libro basado en sus experiencias «y que ahora, viendo el interés que ha tenido el público adquiriéndolo, nos ha servido de terapia».

Ambos tienen muy claro que este trabajo ha concienciado sobre el suicidio a las personas que lo han leído, «lo cual es bueno, y más cuando esta forma de muerte no natural es la más elevada del país, muy por encima de la segunda: los accidentes de tráfico, algunos de los cuales encubren un suicidio. Por tanto, cuanto más se hable de ello, más medios se pondrán para evitarlo».

Además, el presunto suicida que lo lea seguramente cambiará su forma de pensar, como han hecho sus autores. Porque todo es posible, y si estás informado, todavía más. De aquí que cuando la segunda edición esté en la calle harán otras presentaciones, una de ellas posiblemente en Felanitx, y quién sabe si en Teruel, «pues desde allí nos han llamado para invitarnos a que vayamos y contemos nuestras experiencias».

Ramón y Caty, felices. Tal ha sido la demanda de ‘Presuntos suicidas’, que han tenido que hacer una segunda edición por lo que, posiblemente, programarán nuevas presentaciones.

Abriéndose camino

Esta semana hemos recibido un email de Club de Jane que leímos, como solemos hacer con toda la correspondencia que nos mandan.

«Club de Jane somos un grupo compuesto por José Antonio, Raúl Ribas y yo, Toni Fuster, nacidos los tres en Palma. Somos amigos desde hace más de 30 años. Yo –seguía contando el artista– me había dado a conocer en la década de los 80 por ser el compositor e intérprete de la canción El dimoni cucarell, mientras que José Antonio y Toni Fuster, en los 90, habían formado un dúo de música pop llamado Nocturnos. Posteriormente, ambos continuaron en la música pero separados. A todo esto añadiré que sobre el año 2012 decidimos unirnos para componer y decidir un camino a seguir basado en el tipo de música que queríamos hacer. No fue fácil, pues pasamos unos tres años un tanto indecisos respecto a nuestro objetivo, hasta que en 2015 compusimos y grabamos la primera canción de estilo latino, que sería el origen del grupo, en el que José y Raúl hacen los coros y yo soy la voz principal, mientras que a las composiciones las hacemos entre los tres. ¿Que cómo componemos? El tema suele surgir de alguna idea de cualquiera de nosotros, y a partir de ahí vamos dándole forma. Quiero decir que entre nosotros todo está consensuado. Entre nosotros y nuestro productor –matiza–. Y en el caso de que hubiera dudas sobre la calidad de alguna canción, o idea, las resolvemos y seguimos componiendo. En la actualidad tenemos más de 10 canciones grabadas, entre ellas el villancico En Navidad que presentamos en Fibwi Televisión y que ha sonado durante estas pasadas fiestas. Y varios temas más, también compuestos por nosotros, por lo que no descartamos preparar directos para poder llegar más al público, ya que sin la ayuda de una compañía, o una apuesta fuerte, se nos hace difícil el camino. Pero ahí seguimos muy animados. Mientras tanto –apostilla–, quienes quieran escucharnos pueden hacerlo en Spotify y en la mayoría de plataformas digitales, así como en nuestro canal de Youtube y nuestras redes sociales».

Es evidente que los tres, primero por separado y luego juntos, se lo están trabajando –como están haciendo otros grupos o solistas–, porque llegar hasta donde han llegado no ha sido tarea fácil. Así que decidí buscarlos en internet, escuché tres o cuatro temas y… Pues que tienen unas buenas voces y un estilo que me ha gustado. Lo único que se nos ocurre decir es que ha sido un honor que contaran con nosotros en esa búsqueda del camino hacia la cima. Por eso les deseamos mucha suerte, que no se desanimen y que sigan escalando, ya que el golpe de fortuna puede llegar en cualquier momento.

Hay que arreglarla ya

Hace algo menos de un mes denunciamos que en la calle de la Torre d’en Bibiloni de Palma, junto a los contenedores de basura, había una moto tipo Scooter aparcada, averiada y desvencijada, con un parabrisas opaco a causa de la suciedad acumulada durante el tiempo que ha estado ahí. Pues bien, la moto ha sido ya retirada. Sin embargo, lo que no hay manera de que arreglen es la señal de carga y descarga que hay en la calle Ricardo Ortega, esquina con Pere Joan Llobet, justo delante de la pintada reciente, la que pone ‘porro’.

Es una señal que está mal sujeta en la acera, por lo que sin apenas esfuerzo se puede hacer girar, lo que permite dejarla al revés, cosa que hace que las personas que buscan aparcamiento no puedan ver la indicación. Aparte, no es de recibo que una señal de tráfico pueda estar como está esta: ocultando su mensaje. Y eso que es la tercera vez que denunciamos este asunto. Pues a ver si es cierto que a la tercera va la vencida.

La señal está al revés, lo que puede crear confusión a los conductores.

Son Fortesa

La Asociación de Vecinos de Son Fortesa celebra su primer aniversario y lo hace con una torrada a la que invita a los vecinos. «Anímate. Trae tu comida. Nosotros sillas, mesas, fuego y sorteos», rezan los carteles. ¿Está claro no? El vecino lleva la cena y la asociación pone lo demás: el fuego para torrar y las sillas y las mesas para cenar cómodamente. Y encima hace una rifa ente los asistentes. ¿Que dónde será? En la calle Jacint Verdaguer, junto al parque infantil. Y será a partir de las ocho, de mañana, sábado 3 de febrero. En el caso de que no sea socio de dicha A.V. te puedes apuntar en su Facebook. La velada estará amenizada con la música que pinche DJ Tolo de Luna.