Toni y Tito l Visita al médico l ‘Foguerons’ en Santa Pagesa

Para este sábado, dos recordatorios que nada tienen que ver entre sí, pero que seguro que interesan, puesto que los protagonistas son muy conocidos: uno vivo y el otro ya no está entre nosotros, pero eso no significa que deje de estar en nuestra memoria. Nos referimos a Toni Bauzá, del comedor social Tardor, y a Tito López, que fue amigo de todo el mundillo fotográfico. Pero, vayamos por partes.

Toni Bauzá es noticia hoy porque esta mañana se vuelve a subir a la bicicleta de spinning, para dar clases. Sí, como hacía hace seis o siete años, actividad que tuvo que dejar por la crisis económica, que obligó a los comedores sociales a multiplicarse en cuanto a trabajo y búsqueda de alimentos. Fueron esfuerzos que, poco después, con la llegada de la COVID, se elevaron al infinito. Por eso, y muy a su pesar y el de los alumnos que tenía en el MegaSport, que era donde daba las clases, lo tuvo que dejar. Pero hoy vuelve, con tres clases a lo largo de la mañana, más otras tres mañana domingo, y así en los próximos fines de semana. Es una gran noticia para los spinninguistas –¿se dice así?–, que le esperan con los brazos abiertos por dos motivos: por como daba la clase y por los cambios de ritmo que impone por la música que sonaba y sonará en ella. ¡Ah!, y Toni regresa en plena forma. Y otra cosas más: los beneficios que obtenga por las clases que imparta, los donará íntegramente a Tardor.

El inolvidable Tito López

La otra noticia es recordar que hoy, a las once de la mañana, en el Centro de Historia de Cultura Militar de Palma, Sedi Behvarrad organiza un homenaje a Tito López, profesor, fotógrafo y amigo de artistas en general, fallecido en la primavera de hace tres años. Nos cuenta Sedi que han tenido que cambiar la hora –de la tarde, como estaba prevista, a la mañana, concretamente a las 11.00 horas. Al acto –anuncia la organizadora–, asistirán representantes de Cultura de Cort, Consell y Govern.

Durante la cita, los pintores Luis López y Tomeu Vives harán entrega a Beatriz, hija de Tito, de una sorpresa que le va a gustar, entre otras cosas porque le recordará a su padre. Y hasta aquí podemos contar… Bueno y añadir una cosa más, que los asistentes podrán conocer la obra de López, ya que se expondrán algunos cuadros suyos. Así que nos vemos a las 11.00 horas. Por cierto, los que asistan al homenaje a Tito López, una vez que finalice, podrán visitar en la planta baja y el primer piso del Centro de Historia y Cultura Militar la exposición Fotos con historia en ruta por Mallorca, de la que fue uno de los fundadores, además de colaborador hasta que enfermó.

Seguridad Social

Hace un mes tuve que ir a visitar a la doctora que me corresponde por la Seguridad Social, en su consulta en el PAC de s’Escorxador. Era la segunda vez que acudía a ese centro, la primera fue hace un año. Me habían contado que cuidado con la asistencia médica pública porque en dos minutos ‘te despachan’. En la privada, a la que suelo ir, a veces en cinco minutos me ha visto el médico.

¿Y qué pasó? Pues que como estaban vacunando de la COVID y de la gripe había mucha gente, que de forma ordenada hacia cola. Personas que en todo momento estuvieron orientadas y atendidas por personal del centro. Pude ver que los tres funcionarios que atienden a los pacientes que acuden para informarse son educados y amables, dispuestos a dar todo tipo de explicaciones. Que la limpieza es total. Que las butacas donde esperas son cómodas. Que la espera a que te llame el médico no es mucha (me dieron hora a las 11.20 horas y a las 11.35 estaba frente a la doctora). Que la doctora, a la que fui a consultar, me atendió amablemente, me dio todo tipo de explicaciones, me recetó unas pastillas de las que me explicó todo lo que debía saber y me dijo que probara quince días y que volviera. Entre una cosa y otra, estuve unos veinte minutos con ella. Tras dejar su consulta, me pasé por la ventanilla a solicitar hora para dentro de dos semanas, teniendo que hacer cola durante cuatro o cinco minutos. La persona que me atendió me buscó el día y la hora –esta aproximada– que me venía mejor, y ya puestos me fui a los lavabos, más que nada para ver y resulta que estaban limpios y sin olores. Por eso, si tengo necesidad, volveré. Sobre todo por el trato y atenciones recibidas, tanto por el personal no médico como por el médico.

Sigue la fiesta

Con una semana de retraso, de la mano de la Associació de Veinats de Santa Pagesa, llegan juntas las revetlas de Sant Antoni y Sant Sebastià a Santa Pagesa y Blanquerna. Será este sábado 27 de enero.

Por la mañana, entre las 10.00 y las 14.30 horas, está programado el mercadillo de la Associació de Veinats de Santa Pagesa y una feria friki, animados por DJ. Y por la tarde, a las 16.30 horas, ballada popular amenizada por la Agrupació Sa Torre; a las 18.00 horas se procederá a la encesa de torradoras con Realment Cremats, y a las 20.00 horas, torrada. Habrá venta de comida y bebidas a precios muy populares.