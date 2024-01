Diputados de Baleares por un día

Alumnos del colegio Llevant d’Inca y Es Pont, de Palma, han participado este jueves en el pleno del Parlament organizado por Aldeas Infantiles SOS para ejercer de diputados por un día. Ha sido con motivo del programa educativo ‘Abraza tus valores’, que en esta ocasión ha cumplido su vigésimo sexta edición, y en la que han participado 5.500 alumnos de infantil y Primaria de 55 centros escolares de la Comunidad.

Al acto han asistido el vicepresidente Primero del Parlament de les Illes Balears, Mauricio Rovira de Alós; la consejera de Familias y Asuntos Sociales, Catalinas Cirer, y el presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig. ⁠En representación del colegio Llevant han ejercido como portavoces Saywa Rea y José Mayar Corbacho, y por parte del colegio Es Pont, de Palma, han participado como portavoces, Mohaed Amine y Maryam Berauoah. Los alumnos han presentado sus reflexiones y compromisos en torno a valores sobre la solidaridad.

Los chicos que han participado en el pleno del Parlament. FOTO: J. Aguirre

Tras exponer los 12 compromisos, los escolares han votado, siendo el más elegido el que hace referencia a ‘pedir que las instalaciones de nuestro colegio sean las mejores actualizando el cerramiento antiguo para no pasar frío en invierno y ni tanto calor en el verano. En segundo lugar el más votado ha sido ‘compartir los alimentos que no necesitamos de casa dándolos a una ONG que pueda actuar en nuestra barriada y compartir nuestra merienda para que ningún niño se quede sin merendar en el colegio. Y el ⁠tercer compromiso más votado fue ‘dar ropa, zapatillas, juguetes y todo aquello que no usamos a la gente que más lo necesita’.