Enviado especial por vocación l Tardeo en Cort l Velázquez

Xavié Ferré es un fotógrafo que se desplaza a lugares en conflicto y un viajero incansable. Todo por su cuenta y riesgo. Es decir, viene a ser como un enviado especial de sí mismo ya que, salvo en algunas excepciones, ha logrado vender el material conseguido en zonas de guerra y terremotos, material muy bueno dicho sea de paso. Xavié, que estudió fotografía en la CEF Escuela de Artes Audiovisuales hace más de veinte años, se dio cuenta de que lo suyo eran los escenarios donde pasaba algo, ya bien sea por la naturaleza o por la acción del hombre.

Lo que ocurría es que, como no trabaja para ningún diario o agencia de comunicación, no lograba vender las fotografías. «Entre otras cosas, porque en el mundo hay buenos fotógrafos, ya sea locales o enviados especiales, y grandes agencias con buenos profesionales y los mejores medios técnicos, por lo que uno queda en desventaja», lamenta. Sin embargo, continúa con su labor como enviado especial ‘de sí mismo’.

El fotógrafo ha estado en la guerra en Siria, en el conflicto de Chiapas (México), en el terremoto de Turquía y en la guerra de Ucrania, entre otros. En este último destino recuerda que «entré por la frontera con Rumania y le indiqué a Pablo González, periodista que ahora está preso en una cárcel de Polonia acusado de espiar para Rusia, el camino para llegar a Ucrania». Ahora Xavié ha intentado llegar a Cisjordania, interesado por el conflicto entre Hezbolá e Israel: «Volé de Palma a Tel Aviv, con escalas en Barcelona, Milán y Lárnaca (Chipre), donde no me dejaron volar a la capital israelí. La seguridad israelí, desplazada al aeropuerto chipriota, no me dejó pasar tras interrogarme sobre qué iba a hacer a Cisjordania, dónde iba a pernoctar y quiénes era mis contactos allí. Me dijeron que lo sentían mucho pero que no tenía nada que hacer allí. Y me lo dijo la seguridad judía en un aeropuerto de un país comunitario. Y me lo dijo siendo yo comunitario… La verdad, no entendí nada. Así que tuve que volverme a casa, con las manos vacías tras haber hecho un gasto, ya que el viaje y la estancia, de haber podido entrar, corrían de mi cuenta. Todo porque la seguridad israelí, desde un país de la Comunidad Europea, me impidió la entrada en Israel habiendo asegurado que no iba a Gaza sino a la zona de Cisjordania. ¡Qué le vamos a hacer!» Pese a ello, tiene claro que no va a dejar de viajar a zonas en conflicto o que por cualquier otro motivo sean noticia.

Un niño en Siria, fotografiado por el mallorquín.

«Soy consciente de que yendo solo y por mi cuenta voy a tener problemas que no tienen los fotógrafos que viajan respaldados por una agencia de noticias o por un diario, que no es mi caso, pues hasta la fecha ninguno me avala. Que igual más adelante me pongo en contacto y quién sabe. Es muy difícil que te contraten o que cuenten contigo, pues hay periódicos y agencias con gente muy preparada, pero seguiré intentando contactar con ellos», lamenta.

Y es que, tal y como indica «ir solo cada vez es más complicado, aparte de que no es fácil vender una foto, a no ser que tengas suerte y hagas ‘la foto’ que no hayan hecho los demás. Pero como a mi me gusta este trabajo, lo voy a seguir intentando».

El reportero entre las ruinas del terremoto de Turquía.

Mientras tanto Xavié, junto con dos amigos, se ha hecho con un local en Palma cerca de Pere Garau que han convertido en estudio fotográfico. «Haremos exposiciones fotográficas, sean de conflictos o no, y conferencias sobre temática de fotografía y reporterismo fotográfico, movidos por la idea de dinamizar la fotografía, sea de prensa, enviado especial o particular».

Idea genial

Desde aquí queremos dar nuestra enhorabuena al Ajuntament de Palma por la genial idea que ha tenido de montar un tardeo en Cort para el sábado 20 de enero, día de Sant Sebastià, patrón de los palmesanos. El Consistorio se apunta un tanto por lo novedoso, ya que nadie que recordemos lo ha hecho antes. Y es que lo que quiere la gente es disfrutar, y más en un día como este.

Y si encima puede hacerlo con lo que está de moda, con una fiesta en la calle con bebidas, música y concentrando la celebración en un lugar –Cort– que a muchos nos pilla de paso, pues ya ni os cuento.

Y a todo eso, añadir otra cosa: que los bares de la plaza y del entorno van a salir beneficiados, pues estarán abiertos. Por eso, ¡enhorabuena! Porque la idea es muy buena. Sí, será como trasladar la noche de Nochevieja a la tarde del patrón, ya que el horario estará comprendido entre las 18 horas y la media noche. Por cierto, amenizarán la fiesta los DJ Tony Bustos, Sideways, Don Flúor y Ángel Oliveros. Además Cort también ha organizado para ese mismo día un tardeo-verbena a partir de las 20:00 horas en la plaza Major, con las actuaciones de Tardes en el Cafè y Valnou. Así que cada ciudadano escoja el tardeo que prefiera y que siga la fiesta.

Exposición

Los alumnos del taller de Pascual de Cabo y Sandra de Jaume expondrán las interpretaciones que han realizado sobre la obra del maestro Diego Velázquez. El evento tendrá lugar hoy, jueves, a partir de las 19:30 horas en el hotel Artmadams. Seguro que acudirá mucha gente, ya que ambos tienen mucho tirón.