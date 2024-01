Espinagades, fiestas del paladar

Llega la festividad de Sant Antoni de Viana y Mallorca vivirá una de sus más importantes fiestas populares. La gastronomía vinculada al santo anacoreta nos trae el pastís por excelencia: la rica espinagada, que sentando sus raíces en sa Pobla y alrededores, se ha ido popularizando en otros municipios de Mallorca y Palma capital. Motivo es también de gloses, alguna de picat, como la que nos brinda nuestro compañero pobler de pro, Miquel Segura, donde se referencia al ingrediente más típico, como es la anguila, la cual este año no se puede pescar en la Albufera: Madona posau anguila / i no poseu tanta col / perquè a mestre Cocou / amb verdura no se li enfila.

En Palma, uno de los establecimientos de referencia donde se elaboran estas ricas piezas es el horno Reina María Cristina, cuya propietaria, Margalida Serra, natural de sa Pobla, señaló que «mantenemos la receta familiar y más típica de sa Pobla, que aquí en Palma desde hace muchos años la conocen un gran número de clientes. Desde hace unos días se suceden los encargos principalmente de col y lomo y en menor medida, de anguila. De todas formas, los días más señalados para degustarlas son el día 16 de enero y el propio de la festividad. No obstante, nosotros seguimos haciéndolas hasta Sant Sebastià y hemos procurado mantener los precios». Aunque tiene sus raíces en sa Pobla y alrededores, con los años se ha ido popularizando en otros municipios de Mallorca. Las piezas más tradicionales pobleres son las de anguila, que compramos en Peixos Diego en sa Pobla, que incorporan cortadas pequeñas espinacas, acelgas, cebolleta tierna, guisantes, ajos y perejil. En cuanto al pescado, se le hace un aliño previo con aceite, sal, pimentón dulce y pimentón picante. Las de col y lomo van rellenas de col, coliflor, cebolleta tierna, ajos y pasas. Una vez puesto el lecho de verdura y carne, en Reina María Cristina añaden pequeños pellizcos de saïm vermell. Serra, comentó que «este aliño puede hacerse el mismo día, con un poco de antelación a la preparación. Procuramos ser medidos en cuanto al picante, ya que en Palma no gustan tanto de él como en sa Pobla». Allí, sí tienen que ser ben coentes. Las de lomo también llevan col, coliflor, cebolleta tierna, ajos y pasas. Las anguilas Nos acercamos a sa Pobla a la pescadería Peixos Diego, que cuentan con una amplia experiencia en el mercado de la venta de anguila y atienden clientes de toda Mallorca. Allí, María Ribas (de ca na Mascona) señaló que con toda probabilidad venderán para estas fiestas casi mil kilos: «Las vendemos de forma intermitente, pues hay gente que las congela y luego también las emplea para consumir fritas, con fideos o greixonera. María Ribas, de la pescadería Peixos Diego, de sa Pobla. Este año las vendemos a 22,90 euros kilo y todas proceden, como años anteriores del Delta del Ebro.