Will Garcés, el 'tiktoker' que triunfa en Mallorca: «Vine de Colombia para fichar por el Santanyí»

Es una de las sensaciones de TikTok e Instagram. Will Garcés (Colombia, 2000), en redes sociales @willcozi, es un creador de contenidos que causa furor con sus publicaciones, desprendiendo estilo y buen rollo. Will llegó a Mallorca el 10 de marzo de 2020, poco después de comenzar la pandemia. «Vine a la Isla para fichar por un equipo de fútbol del Santanyí, pero finalmente mi representante no llegó a un acuerdo y decidí quedarme en la Mallorca». A los seis años Will comenzó a jugar a fútbol, en su tierra natal, Cali, destacando como extremo izquierdo y convirtiéndose en profesional, pero al llegar a España y no fichar por el Santanyí abandonó el mundo del balón, pero no el deporte.

Además de como futbolista, el joven se formó como modelo en Colombia y ha trabajado para varias agencias. «De pequeño mi madre siempre me animó a participar en trabajos de modelaje y gracias a ello decidí quedarme en Mallorca para probar suerte, pero al principio tuve que trabajar en otras profesiones». Desde su llegada a la Isla ha hecho de jardinero, carpintero, albañil y repartidor: «Trabajar en una obra fue lo más duro, sin duda. Duré seis meses». Actualmente combina las redes sociales con su trabajo como asistente de técnico sonido. #estilo #outfitideas ♬ Soak City (Do it) - 310babii @willcozi outfits de la gente en Alcudia mallorca #moda Miles de seguidores El joven tiene cerca de 50 mil seguidores en TikTok y más de nueve mil en Instagram, un éxito fruto de su constancia, trabajo y especialmente de su personalidad. «Comencé a realizar colaboraciones con varios fotógrafos y enviando los trabajos a varias agencias de Madrid y Barcelona, pues en Mallorca es difícil poder dedicarse al mundo de la moda, aunque creo que aquí hay mucho potencial. De hecho hemos creado una comunidad denominada The cocy club, en la que somos un pequeño grupo de unas diez personas, amantes de la moda y la cultura, que creamos contenido». En sus publicaciones destila carisma y naturalidad, contenidos que atraen la atención de algunas marcas y empresas. «Ahora colaboro con Seattle Vintage Store, un pequeño comercio de Palma que ofrece prendas de segunda mano. Estoy muy comprometido con este tipo de tiendas y me encanta el género que tiene». Respecto a su éxito en las redes sociales, comenta que «no es nada fácil». «La gente se cree que un vídeo de 20 o 30 segundos se hace en un instante. La verdad es que lleva muchas horas de dedicación. A mí me gusta cuidar mucho la imagen», explica. #estilo #outfits ♬ Pressure - Rushy @willcozi outfit accesible #moda Cuando le preguntamos sobre ir a la moda o vestir con el estilo que a uno le gusta, Will opina que «vestir bien o como uno quiere no tiene por qué ser caro. Es cuestión de buscar, reciclar y combinar prendas. Hay piezas con historia y ello aporta carácter». Hombre trabajador, disciplinado y de grandes valores, se confiesa un gran deportista. «Aunque ya no estoy en forma para jugar a fútbol sigo haciendo deporte y cuido mi alimentación. Mi madre nos inculcó a mi hermano y a mí el hacer ejercicio y comer bien». Además de su imagen, su cuerpo atlético le ha llevado a ser la imagen promocional para algunas conocidas marcas deportivas. «El verano pasado hice un photo shooting y una editorial para la marca Puma. Y este verano saldrá el trabajo que hice para New Balance». Will dedica su escaso tiempo libre a su grupo de amigos y amigas. «Disfrutar de un café y charlar, es uno de mis momentos favoritos del día», confiesa. ¿Su meta? «Vivir de la moda. Y creo que lo voy a conseguir. Invierto toda mi energía».