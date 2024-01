Los mallorquines de 'La isla de las tentaciones' se sinceran sobre su paso por el programa

El empresario de audiovisuales y copropietario de su propia marca de ropa, Joan Miquel Oliver, es uno de los tentadores de la nueva edición del ‘reality show’ La isla de las tentaciones, que se estrena este martes en Telecinco. Por el programa presentado por Sandra Barneda han pasado otros ‘tentadores’ de Mallorca como Alberto Pareja, Rosana Martínez y Matías Padial, además de la pareja formada por Andreu Martorell y Paola Monzani, quienes participaron en la pasada temporada y tras varias crisis durante su estancia en la villa salieron con su relación reforzada.

Joan Miquel Oliver, a sus 26 años de edad, natural de Campanet y gran deportista, entra soltero pese a su atractivo y con ganas de vivir de la experiencia televisiva. «El propósito con el que entro en el programa es el de promocionar y dar a conocer mi propia marca de ropa». Y es que el formato ha sido un trampolín para muchos de sus concursantes, como asegura Rosana Martínez. «Me ayudó a tener más seguridad en mi misma, sobre todo de cara a las redes sociales y lo tomé para impulsar mi carrera musical», comenta la técnico en radiodiagnóstico quien obtuvo gran popularidad en su edición. «Aún, hoy, tres años después de mi paso por el programa, la gente me reconoce por la calle», aseguraba este lunes Rosana. «Lo peor del reality es sentirse condicionada a hacer según que cosas, pues busca audiencia y en ocasiones ponen lo que quieren».

Algo en lo que coincide Matías Padial, camarero de profesión pero que ha participado en varios programas televisivos como Pekín Express, el cual ganó junto a su primo, y recientemente en El Conquistador. «En este último ha sido muy dura la experiencia pero sin duda ha sido de lo más gratificante.

Respeto a La isla de las tentaciones «no volvería a participar. Tampoco lo aconsejo. Depende de lo que busque cada uno y si estás dispuesto a vender tu dignidad», asegura. En el caso de Matías, «mi vida no cambió nada, sigo trabajando como camarero que es lo que me gusta y, bueno sí. Ese verano me fue muy bien en cuanto a ligues».

Concursar en pareja

Andreu Martorell y Paola Monzani siguen como pareja tras concursar el año pasado en el programa, algo de lo que no pueden presumir muchos ya que la tentación y las situaciones que se producen hacen que muchas relaciones salgan rotas. «Me han propuesto ir con mi chico –asegura Rosana– pero ni por un millón de euros. Las tentaciones son muy grandes y lo pasaría muy mal», asegura la futura artista de la música.

Andreu, con quien este lunes nos pusimos en contacto, prefiere no recordar su paso por el programa: «Fui para promocionarme como cantante y eso es lo que quiero hacer. No hablaré nada del programa», comentó.

Por su parte, el futbolista Alberto Pareja fue otro tentador que triunfó entre las concursante del programa y que en la actualidad recuerda su paso por el reality como «una experiencia». Joan Miquel Oliver aterriza esta noche a las 22.50 horas en La isla de las tentaciones con ganas de «darlo todo», por lo que su paso por el reality no dejará a nadie indiferente».