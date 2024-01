El mallorquín Dardo Isidoro Pastor Serra ha vuelto a First Dates. La primera vez que fue al programa de Cuatro fue el año pasado y salió con pareja. Pero no duraron mucho tiempo, «aunque quedamos como buenos amigos», nos confiesa. Por este motivo lo ha vuelto a intentar sentándose en el famoso restaurante de Mediaset la pasada Nochevieja, esta vez con Beatrice. «Soy más conocida en el Reino Unido que aquí, puesto que allí, además de influencer y artista muy al estilo Barbie, soy traductora de la policía inglesa. También empiezo a ser conocida en España, pues vivo en Barcelona, donde tengo un coche de color rosa, también muy Barbie», dijo en su presentación.

Dardo, que es padre de un niño fruto de una relación que mantuvo con una mujer durante ocho años, es actor, influencer, pintor, cantante de ópera, forzudo, personal trainer y muchas otras cosas más. Además de simpático y extrovertido, apareció ante las cámaras de oscuro, con pajarita a juego y tirantes claros, peinado hacia atrás y con las cejas muy marcadas. El primero en llegar a la cita fue él, dejando como cebo a su pareja un dibujo. Algo así como un forzudo levantado unas pesas.

Carlos Sobera, como hace con todos los participantes, le hizo unas preguntas para que el telespectador se hiciera una idea de cómo es y la verdad que le dejó alucinado, sobre todo cuando le preguntó qué es lo que más le gusta de una mujer. «Depende. Si la veo de pie, su culo, si sentada, sus pechos… Y por educación, su cara…», dijo Dardo.

El mallorquín Dardo, de negro y con tirantes blancos, ni se levantó para saludar a Beatrice. Ella aseguró que es muy conocida en Reino Unido y que es toda una Barbie.

Su pareja, Beatrice, de 35 años, divorciada y sin hijos, llegó con un vestido escotado negro de lentejuelas y con una abertura en su lado izquierdo. No sabemos si fue por el impacto que le causó al verla, pero lo cierto es que no se levantó para saludarla y desde su silla le ofreció la mano dándole en un segundo un repaso visual completo, de arriba abajo, que captaron las cámaras.

«No fue ningún trauma»

Durante la cena se contaron por qué estaban allí. Ella insistió en que era más conocida en el Reino Unido que en España y que era un tanto Barbie. Por su parte, Dardo le dijo que era actor, influencer, que hacía mucho ejercicio y que cantaba, haciendo hincapié en que al mismo levantaba pesas, cosa que además demostró ante Sobera.

El presentador le propuso que levantara a las famosas gemelas del programa y que cantara al mismo tiempo, y ni corto ni perezoso se levantó, cogió a cada una en un brazo, y durante unos segundos estuvo cantando un fragmento de Fígaro. Vamos, que más que dos hermanas sentadas en cada uno de sus brazos, parecía que llevaba dos plumas.

Dardo cantó levantando a las dos gemelas de ‘First Dates’.

Tras la cena llegó la hora de decidir si querían celebrar el Año Nuevo juntos y si respondían que sí es que había habido feeling. Dardo, sin gran entusiasmo, dijo que sí, que por él encantado. Entonces ella respondió muy educadamente que solo la tendría como amigo, pero como pareja no. Por lo tanto, no celebraron el Año Nuevo juntos. Es más, ella se fue del restaurante quedándose el mallorquín sentado hasta que sobre su cabeza cayeron serpentinas y globos, suponemos que para que no se sintiese tan solo, cosa que en ningún momento ocurrió.

Posteriormente, Dardo nos dijo que solo había dicho que sí por quedar bien con su cita y para pasarlo bien durante un par de días. «Por eso no me supuso ningún trauma que me rechazara. No es la mujer por la que lo dejaría todo. Como mucho, tendría una aventura con ella. Pero, aparte de eso, me pareció una buena mujer y en la cena me lo pasé muy bien con ella». Y en cuanto a su futuro, «pienso luchar para convertirme en un número uno mundial en lo mío, ya sea como artista, cantante, polifacético…¡Yo que sé! Pero quiero que la gente hable de mí, y bien. Mientras tanto seguiré en lo mío».