Baccara, entre otros l Concert de Nadal l Los moteros con Tardor l El Peque

El pasado jueves, con Trui Teatre a tope de invitados, se grabó la gala de Nochevieja del Canal 4, celebrando, además, los 25 años de Radio Murta. Dicha grabación incluyó el photocall y la alfombra roja, sobre la que desfilaron los artistas que actuaron e invitados, que llenaron completamente el aforo del teatro.

El acto fue presentado por Celeste Marándola, Manu Blanco y Andrés Lasaga, que fueron dando paso a los artistas al escenario: Laura Pallicer y la Coral de La Salle, Bruno Sotos, Agustín ‘El Casta’, Tomeu Penya, Llorenç Santamaría, Luis Correas, Domingo Bonnín, Micky Carreño, Trigo Limpio (Bravo), Diego Martín, Joan Nadal de Los Naipes, Bep Marqués, el mismo Manu Blanco & Academia de Baile ADAE Studios y Baccara, compuesto por Maite Mateos y Paloma.

Cantante y actriz de doblaje

Antes de que comenzara la grabación, hablamos con ellas, sobre todo con Paloma, a quien no conocíamos personalmente. «Antes de formar parte de Baccara, estuve, junto con mi hermana en La Década Prodigiosa. Estuve –matiza– desde 1991 a 1997. Y cuando Mayte pensó en abandonar Baccara, Joaquín Hurtado nos puso en contacto y a partir de ahí decidimos ir juntas. Como Baccara, naturalmente… Y desde entonces hasta hoy han transcurrido ya dieciocho años».

Además de La Década prodigiosa, y ahora, como Baccara, Paloma formó coro con Serafín Zubidi, cuando este representó a España en Eurovisión. «Además, –añadió– soy actriz de doblaje, sobre todo en papeles infantiles, para Walt Disney y musicales. Y en mis tiempos libres participo en varios coros, cosa que me satisface, como todo lo que esté relacionado con la música».

El público sigue con Baccara

Por su parte, Maite señaló que «en esta última semana, con mucha actividad, por lo que ha sido provechosa y satisfactoria, he podido comprobar que la gente, y los medios, me han demostrado un gran cariño. Y es que me he dado cuenta de que, después de tantos años, el público sigue con Baccara. Lo cual agradezco, porque sin él los artistas no somos nadie».

Si por una parte están tristes por las dos guerras, que por lo que acontece, ambas son noticia a diario, «por culpa de la invasión de Rusia en Ucrania, no podemos actuar ni en uno ni en otro país, donde, en años de paz, lo hacíamos asiduamente», por otra se sienten inmensamente felices viendo que uno de sus temas, el Yes Sir, I Can Boogie, no solo forma parte de bandas sonoras de películas y anuncios, sino que para la selección escocesa de fútbol viene a ser su himno, pues suena antes de que comiencen los partidos que disputa en Escocia, lo cual le ha llevado al lugar más alto de los hits musicales escoceses.

Concert de Nadal

Cecil Buele, excura, expolítico, jubilado y en la actualidad organista de misa de doce de Santa Catalina Tomàs, nos manda una invitación para que asistamos al Concert de Nadal, que se celebra el próximo jueves, 21 de los corrientes, en la citada iglesia parroquial, denominada también Santa Pagesa, a partir de las 20.30 horas.

Dos formaciones que se entienden a las mil maravillas...

porque, en ambas fotos... se ven miembros de la Escola cantando con la Coral de Campanet, y viceversa.

En el concierto intervendrán la Schola Cantorum, la más antigua de Mallorca, y la Coral de Campanet, cuyos orígenes se remontan al año 1987. «Por muchas razones –nos dice Cecil Buele– es un concierto que no nos podemos perder». Pues por la cuenta que nos trae, y por vecindad, ahí estaremos.

Moteros solidarios

El próximo 21 de enero, con tiempo más que suficiente para organizarse, se celebrará la ruta motera solidaria a beneficio del comedor de Tardor. Se trata de que cada participante aporte, como mínimo, un kilo de comida, que entregarán en el citado comedor. La concentración será en el párking de Son Moix, a las 9.30 horas. La salida será en dirección a Puigpunyent, a las 10.30 horas, para llegar al restaurante del Polideportivo de Magaluf, en el que se almorzará (menú a 27 euros por persona). Organiza el evento, Leo Marín (Telf. 655665354), colaboran Llonguets moters, Gunfighters y Ángeles guardianes.

El Peque, otra vez

Un año más, llegando estas fechas navideñas, nuestro amigo El Peque, guardacoches desde que le conocemos, que ya va para muchos años, se viste de Papá Noel para felicitar las Navidades y desear prosperidad para 2024 a las personas a las que aparca sus coches, a los que les entrega una felicitación escrita a mano.

El Peque, que lleva la tira de años en los alrededores de La Rambla, haga frío, llueva o luzca el sol, siempre está ahí, al pie del aparcamiento libre para ayudar a los conductores a encontrar una plaza para aparcar.

Pues nada amigo. Molts d’anys, y salud y prosperidad para 2024. (Cualquier día me paso por tu calle y nos tomamos algo).