Una multitud de ciudadanos se congregó el viernes en el Pati de les Rentadores del Centre Cultural la Misericòrdia, para asistir, tras formar una larga cola a lo largo de todo el jardín del recinto, al encendido de luces del centro cultural, que por primera vez cuenta con un árbol luminoso de tres metros de altura. Dieciséis cantores de la coral de Pollença recibieron con villancicos a la multitud, amenizando así la espera hasta la apertura al público de las salas expositivas, donde les esperaba el gran belén artesano mallorquín de más de 40 metros cuadrados, acompañado de 11 dioramas y 'neules' típicas de la Isla.

Además, se reabrió el aljibe recién rehabilitado y abierto al público desde la pasada Nit de l'Art, que ha tenido que cerrarse unos días para poder montar el belén. A la cita no faltaron las autoridades, encabezadas por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente y la vicepresidenta del Consell, Llorenç Galmés y Antònia Roca, a quienes pudo verse disfrutando del evento junto a sus respectivos hijos. A los niños, precisamente, se refirió especialmente Prohens, quien incidió en que «estos actos son sobre todo de los niños. Las Navidades no se entienden sin la familia, y la familia no se entiende sin los niños. Así que me gustaría desear a todos los niños que pasen unos mágicos días de Navidad y que los Reyes vengan bien cargados de regalos», declaró la presidenta balear, quien agradeció al Consell «por poner la Navidad en el centro y contribuir a que volvamos a disfrutar de nuestras tradiciones navideñas».

Por su parte, Galmés, defendió el «la Misericòrdia debe ser el centro de cultura por excelencia de Mallorca. Por ello hemos programado aquí muchas actividades durante los últimos cuatro meses, y continuaremos en la misma línea los próximos tres años y medio de legislatura», prometió. En este sentido, la próxima cita navideña en la Misericòrdia será el 16 de diciembre, cuando acogerá el belén viviente tras diez años sin realizarse.

Finalmente, Roca, quien leyó junto a un grupo de niños un cuento de navidad e invitó a los artesanos de la Associació de Betlemistes de Mallorca responsables del belén a subir al escenario, destacó que de él que «representa nuestra historia, cultura y patrimonio, con figuras de 'cossiers', 'dimonis' o 'cavallets'. Este año, queríamos que hubiera belén, porque no han Navidad sin esta tradición tan nuestra», defendió.