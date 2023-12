La guía Condé Nast Johansens 2024 selecciona seis hoteles de lujo en Mallorca

Condé Nast Johansens ha presentado este viernes la guía global de hoteles independientes 'Condé Nast Johansens Luxury Hotels 2024', que incluye recomendaciones de cerca de 200 establecimientos de lujo de todo el mundo, de los que 19 se encuentran en España y, de ellos, ocho en Baleares.

Los hoteles españoles recomendados que figuran en la guía son: Alábriga Hotel & Home Suites (Girona, Cataluña); Bahía del Duque (Tenerife, Canarias); Can Bordoy Grand House & Garden (Mallorca, Baleares); Cas Gasi (Ibiza, Baleares); Cases de Son Barbasa (Mallorca, Baleares); Castilla Termal Monasterio de Valbuena (Valladolid, Castilla y Léon); El Llorenç Parc de la Mar (Mallorca, Baleares); El Vicenç de la Mar (Mallorca, Baleares); Es Princep (Mallorca, Baleares); y el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garde (Tenerife, Canarias). También se incluyen Hotel Casa Fuster (Barcelona, Cataluña); Lago Resort Menorca (Menorca, Baleares); Palacio de Atocha by Coolrooms Manor Hotels (Madrid); Palacio de Luces by Coolrooms Manor Hotels (Asturias); Palacio de Villapanés Hotel (Sevilla, Andalucía); Palasiet Thalasso Clinic & Hotel (Castellón, Comunidad Valenciana); Royal Hideaway Corales Resort (Tenerife, Canarias) y Santa Catalina, A Royal Hideaway Hotel (Gran Canaria, Canarias); SO/Sotogrande (Cádiz, Andalucía); y The St. Regis Mardavall Mallorca Resort (Mallorca, Baleares).

Además de estos 17 establecimientos lujosos hoteleros españoles recomendados, Condé Nast Johansens también destaca dos en categoría 'online', lo que supone un total de 19 establecimientos. La edición 2024 Luxury Hotels cuenta con establecimientos de lujo en los siguientes países: Antigua (1), Barbados (1), Belice (1), Brasil (9), Canadá (1), Catar (1), Colombia (3), Costa Rica (2), Emiratos Árabes Unidos (2), Escocia (7), España (17), Estados Unidos (9), Filipinas (1), Francia (7), Gales (1), Granada (1), Grecia (2), Inglaterra (45), Islas del Canal (1), Islas Fiyi (1), Islas Turcas y Caicos (2), Islas Vírgenes Británicas (1), Italia (26), Jamaica (2), Maldivas (4), Marruecos (2), Malta (1), Mauricio (1), Montenegro (1), Namibia (1), Portugal (28), Rumanía (1), Santa Lucía (1), Tailandia (1), Turquía (3) y Zimbabue (1).

Antes de que acabe el año se lanzará la guía 'Luxury Spas 2024'. Además, los seguidores de Condé Nast Johansens, pueden encontrar en su página web una selección adicional de destinos exóticos del resto del mundo, selección que se irá cambiando regularmente para ofrecer nuevos destinos a los viajeros de Condé Nast Johansens. 'Condé Nast Johansens: Luxury Hotels 2024' y 'Condé Nast Johansens: Luxury Spas 2024' incluyen hoteles contemporáneos y de diseño, casas de huéspedes con encanto y nuevos destinos además de los ya favoritos.