El hotel con el mejor diseño interior de España y Portugal está en Mallorca

Condé Nast Traveler celebró la noche de este miércoles la primera edición de los premios Hotel & Mantel, unos galardones en los que se reconocía la gastronomía de los mejores hoteles tanto de España como de Portugal. La ceremonia, que tuvo lugar en Madrid, premió a once hoteles del país, uno de ellos de Mallorca. El Grand Hotel Son Net recibió el galardón al Mejor Diseño de Interior, un reconocimiento al trabajo realizado por el diseñador Lorenzo Castillo.

«Cada lugar está pensado individualmente para resaltar las características originales de la mansión, como sus vigas rústicas, suelos de piedra y chimeneas antiguas. También destacan el patio interior del siglo XVII, el pozo alimentado por un manantial y la capilla privada. Clásicamente elegante, cuidadosamente conservado y orgulloso de su pasado, Son Net es la máxima expresión auténtica del lujo», explica el propio hotel en su página web. Y es que Son Net, en Puigpunyent, destaca por su viñedo privado, sus jardines y sus suites hasta el punto que rostros conocidos como Lauren Bacall o Ted Kennedy se han alojado en sus habitaciones.

Pero este no ha sido el único hotel de Baleares reconocido en los premios. El restaurante La Gaia, situado en Ibiza Gran Hotel, se ha llevado el título de Mejor Cocina de Autor por su creatividad e innovación. El director del hotel, Raúl Sierra, explicaba en El Económico su apuesta gastronómica: «Partiendo de la base de la cocina nikkei, que mezcla ingredientes peruanos y japoneses, la oferta gastronómica creada por el chef con estrella Michelin Óscar Molina aporta gran personalidad a la carta».

Completan el listado de premiados: el restaurante San Fernando del Luxury Collection Hotel, Mejor Cocina Tradicional; el Palace Barcelona, Mejor Room Service; el Paradisus Salinas Lanzarote, Mejor Resort Gastronómico; Abadía Retuerta LeDomaine de Valladolid, Mejor Bodega; el Marbella Club Hotel, Mejor Desayuno; The Argo Cocktail Bar, en el Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort, Mejor Coctelería; el Gran Hotel Miramar GL de Málaga, Mejor Terraza; Fendi Puente Romano en Marbella, Mejor Beach club, y La Zambra Resort Mijas The Unbound Collection by Hyatt, Mejor Equipo. Además hubo un premio especial de la Redacción al Mejor Sandwich Club al hotel Four Seasons de Madrid.