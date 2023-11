Cocinar con el corazón

Las cocinas de l’Escola de Hostelería de les Illes Balears acogieron la acción solidaria, dentro del programa de TaPalma 2023 en la que empresarios y colaboradores de la cita gastronómica cocinan para el comedor social Zaqueo. Una jornada patrocinada por CaixaBank y la Fundación La Caixa en la que se elaboraron 200 raciones de alubias con bacalao.

El presidente de Acaib, José Cortés y José María Calonge, jefe del departamento de cocina de la Escola d’Hotelería dirigieron a los participantes que se mostraron «interesados y muy participativos», comentó Cortés. La presidenta del comedora social Zaqueo, Catalina Cunill agradeció la colaboración. Antes de comenzar a cocinar, y con los productos preparados, los participantes se enfundaron sus delantales naranjas y escucharon con atención las recomendaciones y términos culinarios para una perfecta elaboración.

La presidenta del Grup Serra, Carmen Serra y el jefe de cocina de la Escola, José María Calonge.

Arriba, Silvia Terradas, María Cruz Rivera, Paula Serra y Esther Vidal.

Entre los participantes se encontraba la directora territorial de CaixaBank, Maria Cruz Rivera quien acudió con algunos miembros del departamento del Acción Social de CaixaBank como su responsable, Diego Riera y Dolors Feliu entre otros. También se arremangó la directora de la Escola, María Llompart. La empresaria Esther Vidal, quien se encontraba fuera de la Isla, cogió el primer vuelo de la mañana para estar presente en la cita. «Soy muy madrugadora y me gusta cocinar, en especial las legumbres y verduras», comento Vidal. Quien destacó, por su buen hacer en la cocina e interés fue Carmen Serra, presidenta del Grup Serra. Silvia Terradas, del consejo regulador de la Sobrasada de Mallorca, confesó que «mi especialidad son los quiches. Cada vez que hay comida familiar o de amigos, me encargan alguno». Paula Serra, directora de Audiovisuales del Grup Serra, es otra apasionada de la cocina. «El pollo al curri y el arroz de pescados son dos de mis grandes elaboraciones». Los empresarios chinos, Shenquian Ye, del restaurante Xin Xin, y Ye Pan Qun, de La Cocina China, tomaron buena nota de la elaboración. Celeste Marandola, del grupo Fontanet, asegura que « soy una curiosa de las recetas y me gusta innovar en la cocina, pero mi plato estrella es la tarta de higos».