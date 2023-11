Las Kellys más famosas

Son dos actrices conocidas del teatro y de la pequeña pantalla, además de rostros habituales en programas del corazón. Lara Dibildos y Carmen Morales llegaron este lunes a Palma para protagonizar el cortometraje que dirigirá Beatriz Barón, sobre la problemática de las Kellys.

Bajo la producción de Joan Puig Nadal y guiones del director de cine Martín Garrido, el equipo de rodaje, en el que participan 13 personas, rodará durante todo el día de este martes y mañana miércoles en el hotel Bahía, de Peguera.

La directora Beatriz Barón y el productor Joan Puig.

Ambas protagonistas conocen bien la Isla. «Mi conexión con Mallorca siempre ha sido por trabajo. Recuerdo con cariño la primera vez que estuve, con 12 años de edad, junto a mi hermano, para rodar un anuncio para una marca japonesa, ya que teníamos la canción Sopa de Amor, que fue todo un éxito. Y la segunda fue para el rodaje de la película Un golpe de suerte, con la que estuve tres meses viviendo aquí», comenta Carmen Morales, quien interpretará, en el cortometraje, a Mercedes. «En realidad, cuando surgió el problema de las Kellys lo seguí de cerca por los telediarios, y es verdad que son unas personas totalmente invisibles para los que hacemos uso de los hoteles. Son mujeres con un esfuerzo físico brutal y que no está reconocido. Cuando me propusieron este papel no lo dudé», comenta Carmen Morales.

La actriz y presentadora Laura Dibildos, quien ha realizado numerosas obras en Trui Teatre, asegura que «venir a Mallorca a trabajar es una delicia, ya que además se puede disfrutar de esta maravillosa Isla». La madrileña interpretará a una camarera de piso llamada Amelia. «Desde que se empezó a hablar de este tema creo que la sociedad ha hecho un examen de conciencia. No nos damos cuenta de lo importante que son las Kellys en los hoteles. La gente llega, lo deja todo perdido, se va y no se comporta como en su casa. Aunque desde que salió toda la problemática en los medios de comunicación se ha hecho mucho ruido, y se han hecho cosas, pero aún queda mucho por hacer». Respecto a cómo se ha preparado para su papel, asegura que «imagínate madre de dos hijos y dos exmaridos, ¿te parece poco, para estar preparada para este papel?».

Por su parte, la también actriz Beatriz Barón, quien dirigirá con este su tercer cortometraje, asegura que «este corto es una denuncia por todo lo que pasan estas pobres mujeres. Un trabajo en el que pretendemos proyectar la problemática, con historias y secuencias de estas mujeres imprescindibles, que hacen un trabajo muy duro, en un sector que es el motor de la economía en Baleares y del que muchos hoteleros creo que no se dan cuenta».