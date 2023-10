Belleza en una jaula

Periquitos, agapurnis, diamantes gould y otras especies, hasta un total de 550 participantes, todos ellos de gran belleza, se exhiben estos días en la sede de la Associació Ornitològica de Palma, organizadora de la 53 edición del Concurso Ornitológico Ciutat de Palma.

Alumnos de quinto de Primaria del CEIP Escola Graduada asistieron al tradicional corte de cinta, que en esta ocasión realizó el regidor de Medi Ambient del Ajuntament de Palma, Llorenç Bauzà, acompañado del director de Medi Ambient, Sebastià Pujol, y el presidente de la Associació Ornitològica de Palma, Pep Trias.

Alumnas del CEIP Escola Graduada con uno de los pájaros.

Antes del acto protocolario, los escolares pudieron realizar un interesante recorrido entre las jaulas que llenan la sede de la asociación para contemplar de cerca a las aves participantes, que lucían magníficos plumajes. La pequeña Khadijan comentaba que «yo tengo dos periquitos a los que les doy cada día de comer y les pongo agua. En mi casa no me dejaban tener perros o gatos, así que elegí dos pajaritos como mascotas».

El regidor Llorenç Bauzà y Sebastià Pujol realizaron el corte de cinta ante la presencia de los alumnos del CEIP Escola Graduada.

Entre el intenso piar de los pájaros, los niños y niñas paseaban observando cada uno de los ejemplares, entre ellos los premiados en la primera modalidad del concurso, en la que se incluyen los periquitos. Los premios son un trofeo y un diploma para cada criador, un gran premio en color, postura, fauna europea e hibridos, exóticos, psitácidos y periquitos para el pájaro más puntuado, y un gran premio en color y postura al equipo más puntuado. Pep Trias asegura que «este año han participado ejemplares de toda Mallorca y también de Menorca, y el nivel es muy alto. Durante estos días la gente puede venir con sus hijos o nietos a visitarnos. Queremos que los niños y niñas se acerquen y se animen a seguir con este apasionante mundo de la ornitología». La sede de la asociación está ubicada en la calle Tomás Forteza 6, de Palma, y cuenta en la actualidad con 150 socios.

Los niños mostraron mucho interés.

El alumno Werlin, quien ha llegado a tener ocho pájaros en su casa, observa a uno de los ganadores. «Me gustan mucho los periquitos aunque se me murieron dos, hace poco. Mi abuela, mi mamá y mi hermana me ayudan a darles de comer. Yo les hablo y hasta les gasto bromas», comentaba. Las preguntas y curiosidades de los alumnos son atendidas por Pep Trias, quienes le apremiaban con preguntas como «¿los bebés pueden participar?»; «¿Hay Loros?»; «¿Cuánto cuestan los pájaros?», «¿Cuántas razas hay?», etc.

La entrega de premios de esta primera modalidad de la competición tendrá lugar el 10 de noviembre, a las 21.00 hs, en el restaurante S’Hostal des Pla.