Mallorca se ha hecho visible este jueves desde Barcelona. El usuario Alfons Puertas ha compartido en la red social X una imagen de la silueta de la Serra de Tramuntana tomada desde el Observatorio Fabra. La instantánea muestra el cielo rosado del amanecer sobre la Isla, una bonita estampa que ha recibido comentarios de admiración: «Fantástica» o «brutal» son una muestra de los calificativos que han dedicado los usuarios a la fotografía.

En esta ocasión la imagen de la silueta de Mallorca se puede apreciar entre la franja del mar y las nubes. El perfil 'Horitzons llunyans' ha detallado que «más de media hora antes de la salida del sol ya se empezaba a advertir la Isla» y que «si no hubiera habido tanta humedad conservadora de aerosoles en las cotas bajas» la nitidez hubiese sido incluso mejor.

Este fenómeno se produce cuando las condiciones de visibilidad en la capital catalana son perfectas, con ausencia de nubes, una atmósfera limpia y una luz no muy abundante como las de las primeras horas de la mañana. Se trata de una circunstancia particular y especial, pues no hay que olvidar que unos 200 kilómetros separan la cresta de la Serra de Tramuntana del litoral catalán.