Quique Jiménez, más conocido como Torito, ha hablado públicamente sobre el proceso de gestación subrogada por el que nació su hijo. El menorquín, que dio la bienvenida a su hijo en 2016, ha recordado en el programa Col·lapse de TV3 como decidió recurrir a este método: «Mira yo quería ser padre con 30 años. Empecé a investigar cómo podía ser padre, ¿vale? En España si eres gay y quieres adoptar a un niño, porque yo empecé a hacer el proceso, eres el último de la lista. Esto no puede ser, porque yo quiero a mi marido como cualquier otra persona».

El rostro televisivo ha compartido las trabas que se encontró para adoptar: «Yo no puedo decir eres el último de la lista. Yo tenía que esperar 3 o 4 años. Y con todo este panorama, encontré la opción de poder hacer la subrogación». Entonces Torito y su pareja decidieron viajar a América: «Allí el concepto de la subrogación es muy diferente al de otro país. La mujer que nos ayudó a ser las personas más felices del mundo, es una mujer que trabaja. Cuando ella no puede trabajar, le pagas el sueldo. Yo te hablo de la generosidad de una persona».

📢 Quique Jiménez, Torito, parla de la seva experiència amb la gestació subrogada: «Tu no ho pots entendre, jo no ho entenia abans, però a Amèrica es fan actes així perquè s’entén que t’aporten alguna cosa personal»#Col·lapseTV3 pic.twitter.com/xTV51fnWHJ — TV3.cat (@tv3cat) October 18, 2023

Y es que tal y ha explicado, al haber vivido la experiencia, puede ver este tema desde otra perspectiva: «Tú no lo puedes entender, yo no lo entendía antes, pero allí, en la sociedad americana, que es lo que conozco yo, se hacen actos así porque se entiende que ayuda a otras personas te aporta algo personal». Tras estas palabras, no ha podido contener las lágrimas: «Bueno es que me emociono mucho, es que no puedo. Es un tema 'supertabú'». La televisión catalana ha compartido en sus redes sociales este momento, unas declaraciones que han sido criticadas por los usuarios.

En el mes de marzo, tras el nacimiento de la nieta de Ana Obregón, el debate sobre la gestación subrogada llegó al Senado. La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, recordó que según la nueva Ley de derechos sexuales y derechos reproductivos «no es legal en España» y se considera «una forma de violencia contra las mujeres». Por su parte la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que el PSOE considera esta práctica «una forma más de explotación del cuerpo de la mujer» aunque añadió que hay que analizar «cada caso concreto».