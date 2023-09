¿Mi hijo tiene que saber leer y escribir en 1º de Primaria?

La Educación Primaria es un periodo crucial en el desarrollo educativo y cognitivo de un niño. Al entrar en 1º de Primaria, muchos padres y educadores se preguntan si el infante ya debería saber leer y escribir o si, por el contrario, es una habilidad que se adquirirá durante ese curso. Aunque se crea que la escritura y la lectura se tiene que aprender antes de empezar en el nuevo ciclo, lo cierto es que la legislación asegura que la etapa correcta no es esa.

Entonces, ¿cuándo tiene que empezar el niño a aprender a leer y escribir? El artículo 6.7 (principios pedagógicos) del Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero dice lo siguiente: «se podrá favorecer una primera aproximación a la lectura y a la escritura en 1º de Primaria, así como experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación, en la expresión visual y musical y en cualesquiera otras que las administraciones educativas determinen». Según los principios pedagógicos una «aproximación» sería lo ideal, que no quiere decir ni «iniciar» ni «terminar». En conclusión, no todos los niños deben aprender antes de empezar el curso de 1º de Primaria a leer y escribir.

Por lo tanto, todo debe llevar su proceso y anticiparse a los hechos puede causar al niño tener preocupaciones y responsabilidades que no pertenecen a su edad. Forzar a un niño a que empiece a leer sin fundamentar la conciencia léxica, silábica y fonética, conlleva dificultades a posteriori en el ámbito, no solo académico, sino de desarrollo de habilidades instrumentales para el día a día. El cerebro humano está preparado para el lenguaje oral de forma innata pero el escrito se realiza de forma artificial y es un proceso que el cerebro debe crear numerosas conexiones y reformular su funcionamiento para permitir que la lectoescritura se pueda intuir de manera automática y no consciente. Además, la presión a la que están sometidos muchas veces, hace que se bloqueen y su aprendizaje se ralentice más de lo normal.