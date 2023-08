La modelo estadounidense Jennifer Barlow está viviendo una auténtica tragedia provocada por una bacteria carnívora. Según ha contado ella misma, ha tenido que ser intervenida por dicha bacteria, que le provocó una grave infección en una pierna y por la que terminó perdiendo esta extremidad.

Tal y como explicó la maniquí, originaria de Georgia, EE UU, contrajo la bacteria durante su viaje a las Bahamas, cuando se hizo un pequeño corte al pasarse la cuchilla depilándose. Posteriormente , al meterse al océano a nadar, fue atacada por el microorganismo. A partir de ese momento -hace meses-, su salud comenzó a empeorar hasta el punto de que ha tenido que luchar por su vida. «La rodilla comenzó a hincharse, estaba muy roja y caliente. Apenas podía caminar», explicó ante la prensa.

Tras un traumático episodio en su casa en el que se llegó a desmayar, fue trasladada de urgencia al hospital y allí permaneció durante varias semanas. Allí, aunque los médicos lucharon para que no perdiese la pierna por la infección, no tuvieron más remedio que amputarla. Algo que ha supuesto un duro golpe para ella, a pesar de que cree que fue la decisión más acertada. «Hay belleza y honestidad en todo. Mi discapacidad ahora me ha hecho más fuerte como persona», confiesa la modelo. Actualmente, su familia y allegados han creado una campaña de GoFundMe para que la joven pueda costear los gastos médicos y el pago de una nueva prótesis.