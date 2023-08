De Aithor Elías, de 20 años de edad, magnífico maquillador, ya os hablé hace unos meses. Y si le hemos invitado a que se asome de nuevo a esta ventana es porque nos hemos enterado de que ha sido el maquillador de las celebrities que se han dado cita en la 41 Copa del Rey Mapfre de Vela, traídas ex profeso a Palma por la organización de la misma. Y como lo ha hecho tan bien, de lo cual han dado fe las personas maquilladas por él, repetirá el próximo año. Porque así se lo han comunicado.

De todo esto nos enteramos a través de una tercera persona, y como es noticia, le llamamos, no para que lo confirmara, pues estaba más que confirmado, sino para que nos hablara de esta experiencia, para él maravillosa, tanto por cómo fue fichado, como por los resultados obtenidos, satisfactorios cien por cien. «Fueron varias las personas a las que maquillé, entre ellas, a Ágatha Ruiz de la Prada, y lo hice en el Castillo Hotel Son Vida, donde se hospedó para asistir a una de las cenas que organizó la Copa del Rey… Creo que fue la primera de todas, y la otra, entre las conocidas, fue Ivana Icardi».

Si a la diseñadora Ágatha la conocemos, os recordaré que Ivana, que es modelo e influencer, que vive en Palma, y que es hermana del futbolista Mauro Icardi, hoy jugando en el Galatasaray turco, estuvo en Supervivientes 2020, es ex de Hugo Sierra –con quien tuvo un hijo– el cual, a su vez, es ex de Adara Molinero, con quien tuvo otro hijo. ¿La pilláis...?

Como decimos, Aithor pasó todas las pruebas con nota, «lo cual me ha dado muchos ánimos para superarme. Ágatha, que es una mujer maravillosa, me dijo que igual me llama algún día para que maquille a sus modelos, o como modelo, pues, como te digo, le causé una buenísima impresión, tanto que me sacó en su Instagram. Y en cuanto a las demás, todas quedaron muy contentas. ¿Que qué voy a hacer…? Pues, además de darle las gracias a la organización de la Copa del Rey Mapfre de Vela por la oportunidad que me ha dado, seguir trabajando –ahora trabaja en una discoteca de Magaluf, como maquillador–, ahorrar dinero e irme este invierno a Madrid, que es donde están las oportunidades».

Aprovisionándose

Nos pasamos por SOS Mamás, donde los voluntarios estaban pelando y troceando tomates para ponerlos en envases y conservarlos, «puesto que el invierno va a ser muy duro –nos dijo Ascen, creadora y responsable de dicho comedor social, además de motera donde las haya–. Y es que las colas del hambre son cada vez mayores, mientras que los recursos son menos. Es decir, más gente que viene a comer, y menos medios para conseguir la comida, pero –añade– debemos de ser optimistas, el dueño del local, que es el Obispado, nos ha bajado el alquiler, y el nuevo Ajuntament de Palma, que nos ha llamado, se ha mostrado mucho más predispuesto a ayudarnos que el anterior. Por eso hemos de ser optimistas»

Oculto tras un perfil falso

Por otra parte, recabamos la opinión de Ascen sobre eso que circula por las redes, que sin duda le afecta, pues dice el comentario que SOS Mamás ha repartido juguetes a los niños pobres con publicidad de una sala de juegos y apuestas. «Quién escribe eso es una persona que se oculta en un perfil falso… Pero que sabemos quién es. Por otra parte, tengo la buena costumbre de dar las gracias a las personas, entidades, empresas, etc., que nos ayudan o colaboran con nosotros. Y si esa empresa es una sala de juegos, pues se lo agradezco igualmente, lo cual nada tiene que ver con lo que dice esa persona oculta tras, repito, un perfil falso, pues desde el suyo no se atrevería».

Por tanto, Ascen, pasa palabra. Y aquí paz y en el cielo gloria. No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha (San Mateo, capítulo sexto, versículo octavo, de su Evangelio).

Jürgen, 8- Cáncer, 0

Nuestro amigo Jürgen Lakhal ha pasado por octava vez, en seis años, por el quirófano. Las siete primeras, por un cáncer de colon, que afortunadamente ha superado, aunque se ha quedado sin apenas colon. Y esta última vez –la pasada semana– por unas células cancerígenas que le detectaron en el bazo, que le extirparon tras una operación que le hizo el doctor Mulet a lo largo de cuatro horas, y de la cual se está reponiendo en una habitación de la clínica Juaneda.

Su esposa, Nati Expósito, que recién salida de una COVID se ha encontrado con este nuevo reto que la vida les ha puesto delante, nos dice que «todo evoluciona favorablemente, puesto que Jürgen está tranquilo y va evolucionando muy bien, con ganas de volver a casa». En cuanto a la operación, ha sido porque en el bazo le detectaron otro cáncer, este no tan sólido como el del colon, sino más bien todo lo contrario. Más líquido. «Un cáncer llamado musinoso al que han atacado extirpando el bazo, que era donde estaba, y... A ver si hay suerte, que espero que sí. El doctor ha hecho un gran trabajo».

Nati nos manda una foto en la que se ve a Jürgen en su cama, con las secuelas de la operación a la vista, y a su lado ella, con la sonrisa de la esperanza en su rostro. Jürgen, que posiblemente es una de las personas más positivas que puede haber en este mundo, poniendo siempre buena cara al mal tiempo, y que en la imagen aparece tomándose el aceite de cannabis medicinal que él mismo elabora, que le alivia mucho los dolores, nos dice que tiene ganas de hacer pronto vida normal, y a nada que esté mejor, montarse con ella en el autocaravana y, desde Barcelona, que es donde la tienen, hacer una ruta, ya bien por España, ya bien por el sur de Francia, lo cual es buenísima señal. Mientras tanto, a nada que salga, nos iremos con él a cenar a ese restaurante belga que tanto le gusta para celebrar el 8-0 que le está metiendo al cáncer.