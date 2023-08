Calendario laboral 2023: Estos son los festivos que quedan en Baleares

El calendario laboral de 2023 fija 12 días festivos en todo el año. De los cuales 10 son de ámbito nacional, es decir, se celebran en todo el territorio español. Mientras que los dos restantes son de ámbito autonómico. En concreto, esos dos días fueron el 1 de marzo, el Dia de les Illes Balears, y el 10 de abril que fue Lunes de Pascua. En total, en el 2023, la cantidad de días no laborables es idéntica a la del año anterior, 2022.

Pasado el hemisferio del calendario, hemos tachado justo la mitad de fechas festivas del total. Por lo tanto, todavía quedan seis jornadas no laborables. La próxima será el 15 de agosto (martes), el día de La Asunción de la Virgen, cuya festividad corresponde a la tradición católica cuya creencia establece que el cuerpo y el alma de la Virgen María, madre de Jesús, fue llevado al Cielo tras terminar sus días en la Tierra. Terminando el verano y dando comienzo el curso escolar, el día 11 de septiembre, no habrá otro feriado hasta el 12 de octubre (jueves) con la Fiesta Nacional.

Tras este, el próximo día no laborable es el 1 de noviembre (miércoles), Día de Todos los Santos, ocasión que está registrada como fiesta nacional insustituible. Se trata de una fiesta insustituible en la que se homenajea a los santos, conocidos y desconocidos. Después de este, tendrá lugar el Día de la Constitución, el 6 de diciembre (miércoles). Seguido inmediatamente del Día de la Inmaculada Concepción, que tiene fecha el 8 de diciembre (viernes). Finalmente, el último festivo del año será el 25 de diciembre (lunes), el Día de Navidad. Sin embargo, a diferencia de 2022, este año el 26 de diciembre no será festivo en todas las Baleares, ya que no ha sido posible sustituirlo por otras fiesta estatal que cayese en domingo. No obstante, algunos ayuntamientos sí han podido establecer la fecha como no laboral.