Miguel Bosé: «He elegido Mallorca porque es un lugar que amo»

Miguel Bosé nos recibe en su casa. Una finca en la Part Forana, alejada del bullicio y de las aglomeraciones. Acogedor y hospitalario, dedica el día a disfrutar de sus hijos, a leer y a pasear. Y a cocinar. Su voz sigue mejorando. La recuperación total será más fácil para Bosé que para Miguel «porque cantar es más sencillo que hablar». Está a gusto y se siente cómodo. Miguel tiene a Bosé controlado y listo para reiniciar su aventura en cuanto las condiciones lo permitan. Así, mientras uno compone, canta y escribe, el otro cocina, cuida y educa a sus hijos.

¿Por qué ha elegido Mallorca para sus vacaciones?

–He elegido Mallorca para mis vacaciones porque es un lugar que amo y que aún conserva muchísimo encanto y esencia. Espero poder volver pronto a la Isla. Además, siempre me he sentido un poco mallorquín porque creo que mis padres «me hicieron» durante una de sus estancias en Formentor.

¿A qué ha dedicado el tiempo durante estas semanas?

–Estas semanas las he dedicado a gozar del mar, la montaña y el aire libre junto a mis hijos. Y a cocinar sin parar... He aprovechado el tiempo para hacer confituras, conversar con amigos o leer. Pequeños placeres que no siempre puedes permitirte y que hay que disfrutar cuando te es posible hacerlo. En Mallorca lo he conseguido.

Han sido varías las ocasiones en las que ha visitado Mallorca a lo largo de tu vida. ¿Cómo ve la Isla?

–La isla es bella y aunque, reconozcámoslo, se han cometido bastantes atrocidades, en especial en la costa, conserva todo el sabor del Mediterráneo más puro.

Recibió el 24 de julio en Marbella el Premio 'Global Gift Philanthropist'. Su presencia en la gala ha sido interpretada por algunos medios como su reaparición pública en España. ¿Es correcta esta visión?

–Indudablemente sí, así ha sido. Pero siendo Embajador de la Global Gift, siempre que mi amiga Eva Longoria me ha llamado para apoyar sus diversos proyectos, ahí he estado. No soy muy social, de hecho no lo soy en absoluto, pero esto requería de mi presencia y allí estuve.

Toni Nadal y Miguel Bosé.

A las puertas del documental sobre su vida que se estrenará en septiembre en Movistar, ¿podemos decir que con ello cierra una etapa?

–El documental de cuatro episodios que se estrena en Movistar+ en los primeros días de septiembre supone la última entrega de un bloque de cierre de una etapa de mi vida, que comenzó hace dos años con la publicación de mi autobiografía El hijo del Capitán Trueno, seguido del estreno de la serie de televisión BOSÉ, producida por Sky Showtime y Shine Iberia, la publicación del segundo libro que es como una autobiografía musical Secretos de mis mejores 60 canciones, del dueto con. Rauw Alejandro Si te pegas, con el estreno en noviembre de la serie ‘BOSÉ’ en televisión abierta en todos los territorios donde ya se estrenó en plataformas y otros proyectos que irán viendo la luz de aquí a marzo del 2024. Así se cierra, se resuelve y se da paz a esta larga etapa a la que le estoy tremendamente agradecido, y a esta vida que elegí vivir y que tan especial fue. Ahora arranco otra.

¿Va a seguir viviendo en México? Si es así, ¿qué encuentra allí que no recibe en España?

–Creo que seguiré viviendo en México aún por un tiempo. Es mi segunda patria. España es mi raíz y siempre volveré. Pero cuando me trasladé, fue porque debía estar cerca, a tiro de piedra de los mercados que aún hoy por hoy siguen siendo los más importantes para mí en la música.