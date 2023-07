«Sólo quiero saber si mi padre fue Manolo Escobar»

Durante años lo ha sospechado y ahora, Julián Montiel Peña (Palma 1971) quiere confirmar que es hijo del cantante Manolo Escobar. «Mi madre, Carmen Montiel Peña, conoció a Manolo Escobar el 8 de agosto de 1970, en el camerino de la sala Magna del Pueblo Español, donde Manolo Escobar actuó. Luego quedaron para verse en el hotel Son Vida. Yo nací el 18 de junio del siguiente año». Entre las pruebas que Julián Montiel presenta se encuentran algunos recortes de periódico de la época, donde se puede apreciar como el cantante viajó a Mallorca con frecuencia, tanto para realizar actuaciones como para otros eventos. «Un camarero del hotel Son Vida me dijo que la relación entre mi madre y Manolo Escobar era un secreto a voces».

Carmen falleció el 28 de mayo de 2019, pero nunca le confesó a Julián si Manolo Escobar (fallecido en 2013) era su padre, ya que ella estaba casada y su marido descubrió la infidelidad, por lo que comenzaron desde aquel momento varios episodios de maltrato. Afirma que «cuando tenía unos nueve meses de edad mi madre me asomó por el balcón. Abajo estaba Manolo Escobar. En una ocasión mi madre estuvo muy enferma y puesto que su marido no la quería llevar al hospital, ella llamó a Manolo, quien se encontraba en Palma, y este la acercó a la clínica Mare Nostrum», comenta Julián Montiel Peña.

Camionero de profesión, Julián Montiel se ha convertido, sin pretenderlo, en personaje de programas de televisión y revistas del corazón. «Yo no pretendo con esto dinero, de hecho por las entrevistas que he dado no he recibido nada a cambio, tan sólo quiero que me reconozcan como su hijo. Estoy en mi derecho. Si soy hijo de Manolo Escobar, la herencia de su sangre es mi mayor felicidad». Teniendo en cuenta que posee un físico muy parecido al de Escobar, confesó que «desde muy pequeñito mi madre me ponía canciones de Manolo Escobar. Yo también canto y hago imitaciones, pero ese es otro tema». El mallorquín ha sido rechazado de su entorno familiar y bloqueado en el club de fans de Manolo Escobar, además de sentirse víctima de falsedades en algunos programas de televisión. «Solo dicen mentiras».