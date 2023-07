Un pack erótico para el verano l Cena taurina en vez de almuerzo.

Si estás en la calle, seguro que encuentras tema. Esa es una de las máximas del reporterismo que hemos contrastado a lo largo de nuestra vida, que siempre hemos tenido muy en cuenta, y que anteayer corroboramos de nuevo. Y es que, de regreso de hacer un trabajo, íbamos por la calle Alfons el Magnànim –inicio de la carretera de Sóller– cuando la vista se nos fue al escaparate del Erotic Store Zorzi, del que nos llamaron la atención los zapatos, negros y de otros colores estampados, de enormes plataformas e interminables, y afilados, tacones, sobre todo aquellos de charol. También atrajo nuestra vista la chaise longe, pronunciada cheslón, de color rojo. ¡Impresionante!

Pues bien, visto lo visto, y metiéndonos en la piel de todos los amantes de la erótica, entramos, no solo para fisgar, que también, sino con la intención de que nos hicieran un pack erótico para el verano… Porque nunca se sabe. ¡Ah! Y que de paso nos explicaran el cometido de cada uno de sus componentes. Que no es bueno comprar por comprar por el simple hecho de que te llame la atención.

Nos atendió Giuseppe Carlo de Zorzi, persona amable y muy bien instruida, que nos guió a través de este palacio del sexo, mucho más grande, y surtido, de lo que nos imaginamos viéndolo a través de los cristales del escaparate.

Naturalmente, por lo que primero nos interesamos fue por los zapatos de tan altos tacones y plataformas, que seguro que a más de uno/a que se los ponga le dará la sensación de que está en un precipicio, pues no os imagináis la sensación que da tenerlos cerca... «Los zapatos como estos, sean del color que fueren, igual que el rojo de las uñas, que cuanto más largas, mejor, son fundamentales en la erótica del hombre, de la mujer, del trans… En realidad –aclara–, en la erótica de todos… A la mujer le excitan los tacones, los tangas, las uñas rojas… Por eso se los pone, por eso se las pinta... Y le excitan también sabiendo que su pareja se excitará, no solo viendo que los lleva ella, sino también poniéndoselos él. Intercambiándoselos, vamos… Y al decir pareja no me refiero solo a hombre-mujer, me refiero a la pareja… A dos».

Dicho lo cual, pasamos a la elaboración del pack. Sobre la cheslón, que sin duda es un complemento ideal para la erótica, «pues no se puede imaginar lo que se puede llegar a hacer sobre ella», Giuseppe va colocado cuidadosamente los elementos que podrían considerarse como básicos para una fiesta –o como lo quieran llamar–, y que son los zapatos con taconazos, lisos o estampados, una serie de cajitas con contenidos diversos, una caja del tamaño de la de los zapatos, pero que no es para zapatos, sino para otra cosa que luego contaremos, un mini tanga de color azul –que puede ser de cualquier otro color–, unas esposas de cuero, unas cintas de colores… La de los zapatos y el color de las uñas, así como el tanga, sabemos cuál es su función, pero, ¿y lo otro…? ¿Qué es? «Las cajitas más pequeñas contienen productos de lo que se denomina cosmética erótica, entre ellos, los esenciales para estimular los sentidos que sensibilizarán el cuerpo y, al mismo tiempo, contribuirán a que suba la líbido…».

El ‘bondage’

Y en cuanto a la otra caja, la parecida a una caja de zapatos, «es la que contiene los elementos básicos para la práctica del bondage –nos dice Giuseppe– o práctica erótica basada en la inmovilización del cuerpo a través de ataduras, que pueden hacerse con cuerdas, telas, esposas, cadenas, etc. –nos dice colocando junto a la caja velas de colores, antifaz, instrucciones varias sobre como funcionar, etc.–. Ataduras que requieren una técnica, y que pueden hacerse en una parte del cuerpo o en el cuerpo entero. Es una clase de sumisión basada siempre en la confianza». Por cierto, hoy, 24 de julio, se celebra el Día Internacional del BDSM, o Día Internacional del Bondage Disciplina, Dominación-Sumisión, Sado-Masoquismo. Dicho Día Internacional comenzó a celebrarse en Barcelona, en 2003. Y se celebra siempre el 24 de julio, que es el mes siete del año. Y si se decidió que la fecha fuera esa fue porque quienes practican el bondage están dispuestos a hacerlo las 24 horas del día y los siete días de la semana. De ahí lo de 24/7.

Echando un vistazo a lo que hay en las estanterías, sobre todo en cuanto a juegos, nos viene a la mente Las sombras de Grey, un libro –le decimos a Giuseppe– que dejó muchas puertas entreabiertas a la práctica del sexo y que muchos –bastantes por curiosidad– traspasaron, descubriendo en él nuevos mundos. «Sí, sin duda. Pero Las sombras de Grey solo descubren un uno por ciento de lo que este mundo puede dar de sí», señala. Lo dicho, la calle es fundamental para quienes busquen que la vida les sorprenda de repente. Por tanto, camina por ella y no mires al suelo, o a tres metros de ti, como sueles hacer siempre, sino que levanta la vista y mira a tu alrededor, que seguro que encontrarás algo que te llamará la atención. Y si lo encuentras, pero no lo entiendes, pregunta.

La Peña Gastronómica Taurina de Palma, según nos adelanta su presidente, en esta ocasión no celebrará un almuerzo, sino una cena. El motivo del cambio es porque, a causa de las altas temperaturas reinantes, se cena más fresquito de como se almuerza. En cuanto al día de la cena, será el próximo 26 de los corrientes, miércoles, y el lugar, la finca que el restaurante Los Rafaeles tiene en la carretera de Establiments a Esporles, en el km 8, conocido como Camí de Son Bauzà. La cena estará amenizada por un conjunto de música, y en el transcurso de la misma se celebrará un sorteo de regalos entre los asistentes. «Lógicamente –señala el presidente–, entre los regalos a sortear habrá dos localidades de tendido bajo para la corrida que se celebrará el próximo día 10 de agosto, en el Coliseo Balear».

Pues que conste.