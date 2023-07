La nadadora mallorquina tres veces olímpica Melani Costa celebró este fin de semana una gran fiesta en la finca familiar s’Olivera, con motivo de su graduación en Fisioterapia. La nadadora ha cursado los estudios de este grado en la Universitat de les Illes Balears, que superó con nota y combinó durante los últimos años con sus compromisos deportivos. A la fiesta de graduación asistieron tanto compañeros de curso como nadadores, entrenadores y profesionales del sector sanitario de la residencia de La Bonanova y del centro de salud Camp Redó, donde Melani Costa realizó las prácticas.

Una fiesta en la que no podía faltar una buena piscina, ya no sólo por el calor, sino por la calidad atlética de muchos de los presentes, para refrescarse y marcarse algunos largos. Alrededor de 70 invitados fueron llegando a la finca a media mañana del sábado, luciendo una prenda roja. ‘Todo al rojo’, había titulado la nadadora su particular fiesta, y su dress code, y no faltaron vestidos largos, atrevidos tops, divertidas camisetas, bikinis y bañadores o complementos de color rojo. El contundente almuerzo ofreció un variado bufet de productos mallorquines y exquisitos canapés de Turquesa Catering, con especial atención a algunas propuestas para celíacos, y estuvo amenizado con música del DJ Manu.

Xisca Cañellas, Juan Hernández, Cristina Ladaria, Tony Juan, Ángel Rúa, Katia San Sebastián y Caty González, amigos y compañeros de La Bonanova.

Una celebración organizada y cuidada hasta el más mínimo detalle por la propia anfitriona con la inestimable ayuda de su inseparable amigo, Diego Baigorria, y de su primo Valentín Costa. Entre los invitados, Rafa Huete, su entrenador de siempre, o Mimar Serra, su nueva entrenadora en el Club Natación Palma. Dos de las personas más importantes en la carrera deportiva de Melani Costa, siendo una de las mejores nadadoras de nuestro país, quien mira al futuro con nuevos retos y objetivos. «Ahora estoy a una semana de participar en el Campeonato de España en Málaga, en las modalidades de 50, 100 y 200 metros libres. Luego me tomaré un descanso y para septiembre iniciaré una nueva etapa en el mundo de la fisioterapia, pero no puedo asegurar si seguiré o no compitiendo al más alto nivel. Ya veremos cuando pase el verano», comentaba Melani.

Víctor Aguareles, Tomeu Riera, Li Laurens, Xisco Casasnovas, Tamar Gómez, Tania Romero, Melani Costa, Joan Andreu, Aina Hierro, Estela Garau, Marc Vanrell, estudiantes de la carrera de Fisioterapia, nadadores del club natación Palma y de la IES CTEIB.

Su envidiable palmarés como deportista consta de medallas y galardones a nivel nacional e internacional, así como la Medalla al Real Orden del Mérito Deportivo que el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD) otorga a los deportistas españoles más destacados, y la participación en las olimpiadas de Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Además de poseer numerosos títulos nacionales, Costa ha sido subcampeona del mundo en piscina de 50 metros en los 400 libre (Barcelona 2013) y un año antes obtuvo el oro en el Mundial de piscina corta de Estambul. Actualmente, compite por el Club Natación Palma, con el que logró sus mayores éxitos de una carrera que la sitúa entre las mejores nadadoras españolas de la historia.