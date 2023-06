Boris Becker en Mallorca: «Cuando veo el césped, me dan ganas de jugar también»

El Campeonato ATP de Mallorca se inauguró el sábado por la noche con una gran gala en los terrenos del Mallorca Country Club Santa Ponsa. Como se esperaba, numerosas celebridades alemanas también asistieron al evento. En primer lugar, un feliz Boris Becker, que fue uno de los invitados estrella de la velada. «Oh, sí, pica», dijo el jugador de 55 años en la alfombra roja. «Cuando veo este césped de Wimbledon, me gustaría mucho coger una raqueta de tenis y jugar. Pero esos días ya pasaron. Pero me sorprende muy positivamente que un torneo de hierba sea posible en Mallorca, las condiciones son estupendas».

Mientras tanto, la leyenda del tenis dio fe de la reputación internacional del torneo en Mallorca. «Se retransmite en todo el mundo, y es una publicidad impagable para Mallorca». Tommy Haas opinaba lo mismo. El ex tenista alemán había venido a Mallorca para rendir homenaje a la carrera de su colega y ex rival español Feliciano López en un partido espectáculo. «Gran tenis en Mallorca, eso es genial. Mallorca siempre ha sido una gran isla tenística, de donde han salido jugadores como Carlos Moyá o Rafael Nadal. Tengo la ventaja de que ya no estoy en el circuito, pero también puedo disfrutar de la isla. Mallorca es siempre uno de mis destinos de vacaciones favoritos».

Además de numerosos atletas de renombre, muchas otras celebridades del mundo del espectáculo y la política se habían mezclado con el público el sábado, incluyendo a los presentadores Birgit Schrowange y Nazan Eckes, el actor y cantante Mark Keller y sus hijos Aaron y Joshua, que bromeando encontraron, que Mallorca es casi tan bella como el Lago de Constanza, la actriz Claudelle Deckert, el residente en Mallorca y actor de culto Uwe Ochsenknecht, la leyenda de los concursos españoles Arturo Valls (que también jugó en un partido del programa corto), el diputado de turismo de Mallorca Andreu Serra, así como varios representantes de la sociedad y los negocios de la isla.

Tras una recepción en la alfombra roja, los visitantes disfrutaron de refrescantes bebidas y cócteles antes de que Feliciano López, que jugará su último torneo ATP en Mallorca, y Tommy Haas dieran lo mejor de sí en la pista. A continuación, se sirvió una cena de gala en la terraza de la casa club antes de que los invitados disfrutaran de la música de un DJ hasta bien entrada la noche. El Campeonato ATP de Mallorca comienza este fin de semana y se prolongará hasta el próximo sábado. Feliciano López estará acompañado en la pista por muchos tenistas de fama mundial, entre ellos el griego Stefanos Tsitsipas y el australiano Nick Kyrgios