Sadhguru, lección de vida

Cap Vermell Grand Hotel ha celebrado este jueves una velada muy especial, protagonizada por Sadhguru (Mysore-India,1957), el célebre yogui y místico indio cuya profunda sabiduría y enseñanzas transformadoras han marcado la vida de millones de personas en todo el mundo. Sus enseñanzas abarcan temas como la meditación, el yoga, el bienestar humano y la conexión con la naturaleza, y defiende la necesidad de salvar la tierra, de incrementar la presencia en ella de materia orgánica como forma de preservar la vida en el planeta.

Ante un exclusivo número de invitados, el CEO del Grupo Cap Vermell, Toni Mir, planteó una serie de cuestiones a Sadhguru. El objetivo era presentar la entrevista como una conversación íntima, con preguntas relativamente sencillas de difícil respuesta, que en mayor o menor medida todos nos planteamos, tal y como afirmó Toni Mir poco antes de comenzar la charla. ¿Cuál es el sentido de la vida?, ¿cómo se relaciona la espiritualidad con las nuevas tecnologías?, ¿cómo la inteligencia artificial puede influir en el desarrollo personal? o ¿cómo ve el mundo dentro de veinte años? fueron algunas de las cuestiones tratadas.

Sadhguru, a su llegada a Cap Vermell Grand Hotel.

Sadhguru entró en el salón de actos de Cap Vermell y lo primero que dijo fue «voy a cruzar las piernas –en postura de meditación– porque si no la cabeza no me va», cerró los ojos y realizó un breve cántico. Después se dirigió a los asistentes con un cordial saludo. Entre algunas de sus muchas reflexiones, lamentó que «ninguna generación ha vivido antes la vida con el confort que tenemos ahora, y sin embargo estamos continuamente quejándonos».

Sobre la enseñanza que se le puede dar a un niño de corta edad planteó: «¿En un día de 24 horas quién es más feliz, tu hijo o tu?», para responder que «cuando un niño entra en nuestras vidas no hay que enseñarle nada, son más puros, no hay que enseñarle cómo ser feliz, ya lo es». Para Sadhguru, la felicidad no depende de factores externos, «placer y dolor, todo ocurre dentro de uno mismo, incluso la luz y la oscuridad».

El líder espiritual despertó gran interés entre los asistentes al encuentro, que plantearon también preguntas.

Al finalizar el encuentro, se sirvió una cena degustación de los restaurantes que componen el destino gastronómico de Cap Vermell Grand Hotel: Voro, The Crossing, Roka y Tapas Bar. Toni Mir señaló que esta charla con Sadghuru es la primera de una serie de conversaciones que se celebrarán en Cap Vermell con personalidades que sean capaces de transmitir mensajes destinados a transformar la sociedad.