Fiesta setentera

Con una gran fiesta hippy, inspirada en los años 70 y denominada Summer of Love, se celebró anoche la openning de Es Jardí, en Magaluf. Con Es Jardí, Mallorca Live estrena un nuevo ciclo de verano, donde música, cultura y gastronomía conviven en un entorno festivo y acogedor. Un concepto de Mediterranean Boutique Festival, con un gran cambio respecto a la decoración y estilo muy diferente a lo que el público del Mallorca Live Festival esta acostumbrado. Los asistentes a la fiesta Summer of Love pudieron conocer las nuevas instalaciones, escenarios y zonas para disfrutar del programa de eventos y conciertos de este verano. Dos escenarios, uno más pequeño, el de bienvenida, que acogerá bandas locales, y el escenario principal en el que se podrán escuchar a artistas como David Bisbal, esta misma noche; OBK, Melendi, Luz Casal, Los Van Van y otros.

Con un recomendado código de vestimenta hippy chic, los asistentes a la fiesta inaugural lucieron estampadas y floreadas camisas, vestidos largos, prendas holgadas y coloridas, pero también blancas, al estilo ibicenco, acompañando el look con diversos complementos como colgantes con el simbolo de la paz, gafas de sol, pulseras, sombreros, etc. La música de los DJ Racoon y Joan Ribas sonó a ritmo de grandes éxitos como All You Need Is Love, y Here Comes The Sun de The Beatles; Could You Be Loved, de Bob Marley; Good Vibrations, de The Beach Boys, y otros míticos temas de Rolling Stones, Jimmy Hendrix, Jim Morrison o el mismísimo David Bowie, entre otros iconos de la época, acompañados de una espectacular performance.

El ciclo de conciertos de verano se presenta con un aforo reducido a 4.500 personas para garantizar la comodidad de los asistentes y apostando por ofrecer una experiencia premium. De hecho, momentos antes de comenzar la Summer of Love se pudo realizar un breve recorrido por la zona vip en la que se ofrecieron algunas deliciosas propuestas gastronómicas a cargo de Turquesa Catering y la empresa Variat.

Fue una Summer of Love abierta a toda la familia en la que no faltaron actividades lúdicas para niños, pintacaras, etc y que anoche acogió a diferentes personalidades del ámbito social, cultural, medios de comunicación, colaboradores, touroperadores y agencias quienes disfrutaron de la antesala del festival de música que animará las noches de verano en Magaluf.