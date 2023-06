Mallorca triunfa en Futur Adlib

La joven diseñadora Sofía Binimelis (Calonge 1995), se alzó este viernes con el premio Futur Adlib 2023 Nuevas Promesas, dotado de 2.750 euros, con su colección Estraperlo. Un total de seis colecciones de seis finalistas, cinco de ellas mallorquinas y una ibicenca, desfilaron ayer por la tarde sobre la pasarela del certamen que tiene como objetivo impulsar a nuevos talentos al mundo de la moda.

La modelo y presentadora Lidia Torrent, conocida por sus intervenciones televisivas en el programa Firts Date que presenta Carlos Sobera, fue la maestra de ceremonias de una noche rebosante de talento. Sobre la pasarela, en pleno Paseo de la Mar, frente al Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, en Eivissa, el numeroso público arropó con aplausos cada una de las intervenciones.

La colección ganadora, Estraperlo, refleja a través de sus piezas una parte de la historia de nuestras Islas: el estraperlo y el contrabando llevado a cabo en el periodo de posguerra. «Con esta colección quiero transmitir la humanidad que rodea el trabajo de arrieros y marineros isleños, especialmente la de mi abuelo», comentó Sofía Binimelis quien recibió las felicitaciones de las otras finalistas y halagos de un jurado que destacó de su colección la creatividad, originalidad, inspiración, calidad de la confección, complejidad, acabados y armonía.

«Estoy tan nerviosa como contenta. Esto me anima para ver que lo que hago gusta y me ayuda a seguir adelante en la moda», confesó Sofía Binimelis tras recibir el premio. Una noche inolvidable para la de Calonge, que estuvo arropada por sus padres, tías y primas. «El dinero del premio, quizás, lo destine a seguir con proyectos que tengo en marcha como son accesorios y piezas de cerámica que he utilizado en esta colección».

Una vez finalizado el pase de las colecciones de las seis finalistas, la ganadora de Futur Adlib 2022, Fatma Omarova, mostró al público sus diseños para cerrar la pasarela, mientras el jurado deliberaba para elegir la colección ganadora. Alumnos que actualmente están cursando su formación en la Escola d’Arts d’Eivissa tuvieron la oportunidad de mostrar algunas de sus piezas ante el público presente en el Paseo del Mar de Sant Antoni de Portmany.