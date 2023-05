Melani Olivares se ha sincerado este fin de semana con Nuria Roca. La actriz acudió al programa de La Sexta y reveló que, justo antes de viajar a Etiopía para adoptar a su hija, se quedó embarazada «de alguien que no sabía quién era». Cuando se dio cuenta de que estaba en estado, optó por abortar: «La decisión que tomé a partir de eso es algo con lo que se puede abrir debate, pero yo en ese momento no lo viví así. Lo viví como: ‘Es lo que quiero. Tengo a mi hija que me voy el martes a buscarla. ¿Qué hago con esto?».

«¿Esto que tengo aquí es mi bebé? No, mi bebé es esa. Y es ahí donde quiero ir. Quiero ir a recogerla y es mi hija. Yo ya estoy emocionada con eso», argumentó la actriz. Ahora que ha pasado un tiempo ha reflexionado en La Roca sobre su decisión: «Yo ya tengo una hija. ¿Es eso una decisión buena o mala? Las decisiones no son buenas o malas, son según las circunstancias, y eso te hace crecer». Martina fue la primera hija de Melani, que ha vuelto a ser madre en dos ocasiones: en 2012 tuvo a Manuela con Javier Rojas, y en 2017 a Lucho con su ya expareja Gorka González. Olivares siempre ha sido muy sincera con su vida privada e incluso llegó a hablar sobre su relación poliamorosa en Sábado Deluxe: la artista confesó que tenía «un novio y una novia» porque las relaciones convencionales «no le interesan». También en este programa compartió los problemas económicos a los que había tenido que hacer frente en los últimos años y que empeoraron por la pandemia. «No soy rica, pero estoy empezando a respirar. La cosa se está empezando a mover mucho. Estamos en una situación jodida y los teatros no están al 100% en todos los sitios», reconoció en febrero del 2022. Y es que la participación en formatos como Masterchef Celibrity y sus colaboraciones en redes sociales han ayudado a Olivares a poder afrontar sus gastos. «Yo lo he tenido muy bien durante muchos años y ahora lo llevo regular, porque tengo tres hijos», explicó a Jorge Javier Vázquez. Al margen de los problemas de dinero, la artista tiene claro que quiere educar a sus hijos en la libertad y en su casa no hay géneros: «Nos gustan todos y todas», dijo ante la sorpresa del presentador de Telecinco.