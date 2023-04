Nació en 1943, en Illinois (Estados Unidos), y fue bautizada como Mary May Gibson. Con solo 19 años dejó su hogar y, ocho años después de arrancar con su andanza, conoció al yogui Bhajan, fundador del Kundalini yoga moderno, que le dio su nombre espiritual, Gurmukh Kaur Khalsa. Desde entonces, ha dedicado su vida a la enseñanza de esta disciplina. Acompañada por su esposo, Gurushabd, Gurmukh imparte esta semana, y entre el 2 y el 7 de mayo, un yatra y un retiro espiritual en la Isla, ambos organizados por Sadhana Works. Ayer los maestros y sus discípulos, procedentes de todos los continentes, se encontraban en el Santuari de Cura.

¿Cuál es su impresión de la Isla?

–Es la primera vez que venimos; para mí es como un cuento de hadas. Es un lugar muy real.

¿A qué cree que se debe el crecimiento del yoga y la meditación?

–Hemos ido mucho más rápido de lo que cualquiera hubiese podido imaginar. ¿Podemos mantener esta velocidad? ¿Qué le sucede a nuestro cerebro? Dependencia a los fármacos, aumentan los suicidios, problemas para dormir, etc. Muchos no pueden lidiar con este ritmo frenético.

Al respecto Gurushabd añade: «Hay demasiada tecnología, y la mente no puede procesar tanta información. El yoga y la meditación te ayudan a filtrar».

¿Qué es el Kundalini yoga?

–Es una práctica que te ayuda a cambiar. Desbloquea el cerebro, rompe cadenas y brinda posibilidades. Se le llama el yoga de la conciencia; solo debes acceder al interior de tu mente y corregir el pensamiento erróneo.

Afirma que encuentra la felicidad ayudando a los demás...

–No debes encerrarte en tus problemas. Cuando mi propia vida me ha consumido, he llenado ese vacío ayudando a los demás, con una llamada o una sonrisa. Así tus problemas parecen menguar.

Hace 30 años dejó de ser la maestra de las estrellas de Hollywood. Afirma que era negativo para su desarrollo. ¿El control del ego es una lucha perpetua?

–El ego es mucho más poderoso que tu alma. Controlarlo acarrea mucho trabajo, y esa lucha existe tanto tiempo como estés vivo.

El estado meditativo se evapora al volver al día a día. ¿Cómo mantenerlo fuera de la meditación?

–Se requiere mucha práctica. Como quien practica un deporte o toca un instrumento: debes meditar cada día. Así, cuando las cosas se tuercen, puedes recurrir a ese sentimiento.

¿Qué es un gurú?

(Contesta Gurushabd) «La palabra gurú significa ‘el que te saca de la oscuridad y te lleva a la luz’. Y puede cobrar muchas formas: puede ser una persona viva o muerta, Jesús o Mahoma; en nuestra fe, el sijismo, son las sagradas escrituras del Sri Gurú Granth Sahib Ji. Un manual de vida que te guía.

¿No puedo ser mi propio gurú?

–Al final, eres tu propio gurú. El fin de la meditación es llevarte de vuelta al gurú que está en ti. Esa voz que proviene del interior y te dice cómo actuar. Pero si tu mente está asustada, no llegarás a ese lugar. Aquí entra en juego la meditación.

En este proceso de aprendizaje, los alumnos pueden volverse más vulnerables e impresionables. ¿Cómo diferenciar el que desea liberarnos del que pretende controlarnos?

–Un gurú no quiere nada de ti, y siempre tendrá un interés genuino por cómo te encuentras. Además, te sientes diferente: cuando te alejas de él, debes sentirte como una luciérnaga, brillante, como con una luz que te guía. Debes sentir libertad. Si percibes que alguien quiere establecer una relación de dependencia, huye.