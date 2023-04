«No sé por qué, pero nuestro futuro sigue estando lejos de España».

La pasada semana, Maite Mateos, fundadora de Baccara, se reunió en Palma con su compañera, Paloma Blanco. «¿Que a qué vino? A grabar nuestro próximo tema, al que todavía no le hemos puesto nombre debido a que son varias las posibilidades que tenemos, sobre todo por cómo es la música, en la que predominan el violín, piano y guitarra… Sobre todo el violín –puntualiza–, que toca Soriana Ivaniv. De momento estamos haciendo la base, y luego, poco a poco, haremos lo demás. El tema está compuesto por Willi Maya, a quien conocemos desde hace muchos años, y que desde siempre quiso componer para nosotras, pero como lo suyo, en aquellos años, era el rock, que nada tenía que ver con lo nuestro, lo dejamos pasar a la espera de que llegaran tiempos mejores… Que han llegado, pues ahora es menos rockero, por lo cual su estilo va más en consonancia con el de nuestras canciones. Por eso estamos grabando un tema suyo, o para ser más exactos, estamos haciendo las bases del mismo en su estudio. De momento tenemos pensado grabar la canción en español, y si vemos que funciona la grabaremos en inglés. Y te puedo adelantar que es un tema que poco tiene que ver con los de Baccara, pero que va a gustar. Y hasta aquí puedo contar».

Cantaron en El Cid

La otra noche, Maite y Paloma, que es de Madrid, y que forma parte de Baccara desde hace 18 años –y que, además de cantar, es dobladora de cine, sobre todo de películas de Walt Disney–, estuvieron en El Cid, donde, invitadas por Willy, y de forma espontánea, estuvieron cantando, «yo creo que por segunda vez en Mallorca –recordó Maite–, pues cantamos una vez, hace muchos años, casi en nuestros principios, no sé si poco después de haber representando a Luxemburgo en Eurovisión, con Parlez vous française. Y es que no hemos sido profetas en nuestra tierra, ¿sabes? Ya que la carrera musical la hemos hecho fuera de España. ¿Que por qué? Pues no lo sé, lo cierto es que nuestros escenarios de actuaciones han estado en Suecia, Noruega, Estonia, Lituania, Finlandia, Rusia, Ucrania… Escenarios, hoy, con problemas. Porque si es Rusia y Ucrania, ¡imposible! por la guerra. Los demás… Bueno, en ellos hay cierto miedo a la hora de las contrataciones, porque ya no acude tanta gente a los espectáculos, por lo que el empresario no quiere exponerse en alquilar un local de dos mil localidades y encontrarse con que solo acuden seiscientas. Por tanto, ¡y quée remedio!, los artistas tenemos que esperar a que la situación cambie, cosa que será a partir de que acabe la guerra. Mientras tanto, y como te digo, a ver qué pasa. Menos mal que tenemos en cartera ir a Holanda a un programa, a Italia, a la RAI, para participar en otro y… Bueno, estamos trabajando en ese nuevo tema que esperamos que esté a punto este verano…».

Sobre el local El Cid, donde, como hemos dicho, actuaron en el Musica&Show de Willi Maya –y que al salir al escenario, Maite pisó un chicle, «lo cual no debe ser malo, pues la actuación fue muy buena, agradó mucho…», dijo– consideran que reúne muy buenas condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de espectáculo, por lo que allí se sintieron muy a gusto, «sobre todo cuando vimos que el público se sentía muy a gusto viéndonos actuar».

46 años de carrera

Baccara, que pisa los escenarios desde 1977, ¡desde hace 46 años! –y que a lo largo de los mismos Maite, que comenzó su andadura con María Mendiola (quien a su vez, al separarse, fundó otro Baccara), ha cambiado varias veces de pareja hasta encontrar a Paloma, piensan seguir en activo mientras el cuerpo aguante, el público las siga queriendo y los empresarios continúen llamando a su puerta, como ocurría antes de la guerra rusoucraniana. Mientras tanto hay que armarse de paciencia y esperar.

«Sí, son muchos años actuando, siendo recibidas en ciertos escenarios como grandes estrellas. ¿Que por qué no en España? Pues no lo sé. Tras nuestra aparición en Televisión Española en 1977 –recuerda Maite–, nuestros pasos se han dirigido lejos de España. Cuando fuimos a Eurovisión, nos encontramos con Julio Iglesias, que nos dijo que ‘¡menudo pelotazo habéis dado!’ Y sí, aquel tema, Yes Sir I Can Boogie, junto con I’m Lady, fueron dos grandes pelotazos –que aun siguen sonando en cualquier lugar del mundo–, pero estaba claro que nuestro futuro estaba lejos de España». A la hora, o poco más de despedirnos de ella, nos manda un wasap diciéndonos que Siento tus latidos podría ser el título de la canción. Pues que conste.

Por cierto, la noche del día en que hablamos con ella, La 2 de Televisión Española emitió la película Gente que viene y bah, en la que la canción preferida de la madre de la protagonista era Yes Sir I Can Boogie, que por lo menos sonó cuatro veces a lo largo de la misma. Así que le mandamos un wasap a Maite diciéndoselo, contestándonos ella al minuto con otro que decía: «Gracias, la estoy viendo. Se oye varias veces porque es la canción favorita de la madre. Y especialmente en el final. Pero eso no te lo cuento. Gracias y buenas noches».