Al ritmo de Luis Riu

Cuando alguien hace lo que le gusta se nota y esa pasión la transmite. Y eso le pasa al empresario Luis Riu, quien desde hace unos años disfruta de pinchar música y ser ‘el jefe’ de la fiesta. Las Riu Party son un concepto único con asistencia multitudinaria de fervientes seguidores. Fiestas de gran calidad por el espacio específicamente creado para ellas, por la escenografía, los DJ, el sonido y los efectos especiales, así como la animación y bailarines, pero sólo se celebran en hoteles de la cadena, como sus establecimientos de Punta Cana, Costa Rica, República Dominicana, etc.

Astrid Herrera, Yuen Alvarez, Eva Olea y Carolina Picornell en la fiesta.

Luis Riu (Palma 1950) pinchó su música el sábado tarde en el pub Three Lions, en el Passeig Marítim. Ritmo de todos los estilos y para diferentes gustos musicales. En una especial y solidaria fiesta, a beneficio de la fundación OMS (Sanitaris Oberts al Món), a la que acudieron amigos y conocidos, pero también turistas, quienes al saber que pinchaba Luis Riu no quisieron perder la oportunidad de asistir a una cita que no se publicitó, pero gracias al boca a boca, la sala se llenó.

Marta Ferrer, Marga Quetglas, Isabel Reynés y Catalina Sastre.

Entre el variopinto público, algunos rostros conocidos como la concejala de Infraestructuras del Ajuntament de Palma, Angélica Pastor; la empresaria de moda Astrid Herrera, así como deportistas, artistas, abogados, etc.

«No conocíamos esta afición, aunque sí sus hoteles y carrera profesional, y la verdad es que lo hace bien, pero sobre todo se ve que le encanta», comentaba Susana Frontera, quien junto a unas amigas bailaban sin parar. Sonaron grandes éxitos de las últimas cuatro décadas durante más de cuatro horas sin parar. Tiempo en el que un incombustible Luis Riu saludó a muchos conocidos, sin perder el ritmo, y en el que nos confesó que «es mi pasión. Hago lo que me gusta y lo comparto con la gente pasando un buen rato».