Nunca sabes cómo va a empezar el año. Y menos, cómo acabará. El 2022 estuvo marcado por duras noticias sociales, nacionales e internacionales: una guerra, una complicada situación económica... Este periódico fue reflejo también de testimonios de personas en situaciones límite, algunas de las cuales acabaron el 31 de diciembre con un final feliz. Es el caso de estos cuatro ciudadanos de Mallorca, cada uno de ellos con historias muy diferentes, pero con un punto en común: lograron que su vida diera un giro y aportaron, sin lugar a dudas, una dosis de optimismo, esfuerzo y solidaridad que sirve de necesaria inspiración. Y junto a ellos, la historia de un perro que por fin encontró un hogar.

La última vez que Lucía Ebulabate, guineana con nacionalidad española, vio a su hija fue en 2017. Al menos, a principios de este mes de diciembre, cuando Lucía decidió hacer público su caso a través de Ultima Hora, desesperada después de tantos intentos: «Hemos hecho de todo para que pudiera venir a España. Pero le deniegan el visado, a pesar de tener en Mallorca un contrato de trabajo», lamentaba.

«Solo me queda la huelga de hambre para que le den el visado [...]. Es muy duro, lloro cada día; estamos en una situación límite». La burocracia -y quizá la magia de la Navidad- hizo posible que esta Nochevieja madre e hija la celebraran, al fin, juntas. «El mismo día que se publicó la noticia en el periódico le concedieron los papeles». María Ángeles, de 35 años, y su familia encaran así un 2023 con retos, pero juntos de nuevo, «que es lo importante».

También vivió momentos muy duros Maria del Mar Abal Díaz, de 44 años. Se encontró sola, con tres hijos pequeños a su cargo y sin trabajo. Con un subsidio económico de 400 euros mensuales, priorizó dar de comer a sus niños y dejó de pagar el alquiler del piso. El banco la acabó desahuciando. Pese a la desalentadora tesitura que denunciaba Maria del Mar en Ultima Hora, acabó el año «ilusionada y con muchas esperanzas en lo que viene». Le han concedido un alquiler social, su hija menor ha entrado en una guardería municipal y ella ha descubierto, casi por casualidad, un talento oculto: su voz. Ganó un concurso en agosto por las fiestas de Son Cotoner y desde entonces le han ido saliendo muchos bolos. Se ha animado también a hacer de figurante en una serie alemana que se rueda en la isla, King of Palma. «Siento que he conseguido que mi vida diera un giro de 180 grados. Veía todo muy negro, muy feo. No me imaginaba que podría estar a día de hoy aquí».

Martina de 2022 recibió, entre otras cosas, un bonito gesto que le facilitó su día a día. Esta niña de seis años nació con una deleción cromosómica que le ha causado una discapacidad intelectual y física, lo que dificulta que pueda andar durante mucho tiempo. Algo tan simple como acompañar a sus padres a hacer la compra era una odisea. Toñi Narváez, madre de la pequeña, interpuso varias quejas al respecto: «Los carritos de la compra están pensados para llevar a niños muy pequeños, no a crías como la mía, que ya es grande, pero no se la puede tratar como tal». El ímpetu de Toñi dio sus frutos y a principios de 2022 logró que su supermercado habitual, en la zona de Son Oms, adquiriera un transporte adaptado a las necesidades de Martina. «Solo una pequeña batalla ganada, queda mucho que lograr», advertía la madre.

De la historia de 'Tyson' bien puede hablarse de milagro navideño. Este pit bull de 8 años llevaba más de un año en la perrera de Son Reus. Al tratarse de una raza considerada potencialmente peligrosa, las opciones para ser adoptado se complicaron hasta convertirse en el más veterano de los animales en adopción. La asociación Peluditos de Son Reus inició una campaña -de la que se hizo eco Ultima Hora- para encontrarle una familia. Así fue cómo Tony Verdú quiso conocerlo y finalmente decidió quedárselo. En este caso, la suerte ha sonreído a ‘Tyson’, que pasó la Nochevieja en compañía de su nueva familia.

También acabaron muy bien el año Laura Montañez y Rubén Torres. Los dos jóvenes mallorquines partieron con sus ahorros a Australia a mediados de 2022, con el objetivo de aprender inglés y ver mundo. Pese a las dificultades que explicaban en un reportaje, siguen viviendo su particular aventura australiana y con las vistas puestas en un 2023 que, están seguros, dará mucho de sí.