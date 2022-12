La vida a veces da sorpresas inesperadas. Eso es lo que ha pasado con los pasajeros de un vuelo de Iberia que hacía el trayecto este pasado 24 de diciembre, día de Nochebuena, entre Mallorca y Madrid. El pasaje iba acomodado en sus asientos cuando una de las auxiliares de vuelo cogió el micrófono del avión y, en lugar de dar las indicaciones de seguridad habituales, les sorprendió metiéndose en la piel de Mariah Carey e interpretando su popular villancico.

La joven azafata, llamada Andrea, cantó All I want for Christmas is you, para animar el vuelo en un día tan especial. En un primer momento los pasajeros se quedaron sorprendidos por la actuación de la azafata y, sobre todo, por la increíble voz. Tras la sorpresa decidieron acompañarla en su interpretación tocando las palmas e, incluso, haciendo los coros. Una actuación que puso la piel de gallina a todos los pasajeros y, también, a sus compañeros de tripulación.

Tras la impecable actuación, la azafata recibió una enorme ovación por parte de todos los que viajaban en el avión. Como era de esperar, muchos de los presentes aprovecharon para captar el momento que estaban viviendo con sus teléfonos móviles. El vídeo de la actuación de la joven no ha tardado en viralizarse en las redes sociales, donde se suceden los elogios por su actuación en el aire. Incluso ella misma ha compartido el vídeo en su red social, asegurando que fue su particular manera de celebrar la navidad con todos los pasajeros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de •A N D I• (@__andreeaa)

«Al principio pensé ¡Estos americanos siempre están dando la nota! Después me emocioné. ¡Maravilloso! Gracias por este momento navideño», le ha escrito uno de los usuarios en su vídeo. Sin duda, una bonita historia navideña con la que muchos piden una oportunidad en el mundo de la música para esta artista.