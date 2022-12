Mascotas presumidas para fin de año

«Hay perros que son más presumidos que las personas. Les gusta ponerse guapos, que les hagan mimitos, los cepillen, les hablen y hasta que le lancen piropos». Así de clara y rotunda se muestra Mónica Moreno, una de las más prestigiosas peluqueras y esteticistas caninas de la capital balear. Durante estas fiestas navideñas, la llegada de la Nochevieja y Año Nuevo, el número de peticiones de citas para cortar, lavar y poner a punto a las mascotas se ha disparado de forma exponencial. «Los animales son como las personas, cada cuatro, cinco o seis semanas como máximo tenemos que pasar por la peluquería. Los dueños quieren que sus animales de compañía, que son uno más de la familia, vistan sus mejores galas y por ese motivo quieren que los pongamos especialmente guapos para estas fechas», añade Mónica.

El aseo y corte del pelaje de manera regular es importante para el bienestar del peludo. El corte de pelo para la mascota no solo tiene funciones estéticas, también contribuyen a la salud del animal, detectando a tiempo una afección común en la piel de nuestra mascota. «A nosotros nos gusta mucho trabajar en positivo. Es decir, de cara al público, sin jaulas, correas y bozales. Lo primero que hacemos es tranquilizar al animal y ganarnos su confianza. Hay que tener en cuenta que hay muchos canes que están muy mimados y, en algunos casos, muy sobreprotegidos, y les cuesta adaptarse. Acto seguido, comenzamos los tratamientos. Cualquier persona que tenga una mascota canina debe saber de la importancia de lavar, cepillar, desenredar los nudos, cortar el pelo, las uñas, manicura, limpieza de orejas, tratamiento de queratina etc. Un perro es una gran responsabilidad y precisa de unos cuidados», añade Moreno.

Mónica Moreno, realizando los últimos retoques de un corte de pelo a ‘Duna’, una yorkshire terrier de un año.

Los expertos nos recomiendan que debemos acostumbrar a nuestra mascota a que, desde pequeña, vea esta práctica como algo habitual, para que no le cause ningún tipo de ansiedad, y la normalice. El corte de pelo de un perro suele oscilar entre una hora y una hora y media, dependiendo del tamaño, tipo de corte, pelaje y también del carácter del peludo. El tipo de pelaje se clasifica atendiendo a tres variables que se combinan entre sí: la longitud, el grosor y la estructura. Un mismo perro puede tener el pelo largo, fino y liso y otro tenerlo corto, grueso y rizado, por ejemplo. «Es clave permanecer tranquilos y transmitirle a nuestro perro que no sucede nada extraño, incluso podemos premiarle durante el proceso para que no realice ninguna asociación negativa que pueda dificultar futuros cortes. Nosotros trabajamos con los perros sueltos, sin correas ni bozales. Para conseguirlo, nos ganamos su confianza utilizando técnicas de relación», señalan los responsables del local.

Los conocen por sus nombres

Mónica y Sebastià son los propietarios de Cans i Moixos, un pequeño centro de peluquería y estética ubicado en la zona de Pere Garau. Su amor por los animales les llevó, hace ya ocho años, a iniciar una nueva forma de vida y desarrollar de una manera directa su amor por los animales de cuatro patas. En la actualidad, cuentan con más de 500 perros (clientes) en cartera. «Los conoce a todos por su nombre. Es curioso porque muchas veces no se acuerda del nombre de los dueños, pero nunca se olvida de cómo se llama el animal», comenta Sebastià Martorell.

Mónica y Sebastià están al frente de un negocio de barrio. Por encima de todo, está su amor incondicional por los animales.

Mientras estamos haciendo esta entrevista, Mónica está realizando un corte a ‘Duna’, una yorkshire terrier de un año. «Hoy es su primera vez y le estamos quitando el pelo de cachorro. Es un cielo y se está portando muy bien», concluye Mónica. En los últimos años se ha disparado en Mallorca el número de perros y con ello los cuidados estéticos y veterinarios de los mismos. Al igual que las personas, a ellos también les gusta ponerse y sentirse guapos en estas fiestas tan señaladas.